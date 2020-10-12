Місцеві вибори 2020 доведеться проводити в умовах пандемії, що в новизну не лише для України.

Останні кілька тижнів статистика захворюваності лише зростає. Тому й готуватися до виборів потрібно з особливою прискіпливістю до правил безпеки.

Україна стане не єдиною державою, яка проводить вибори в умовах пандемії і в нас вже є досвід, на який можна опиратися.

Та чи достатньо буде наших знань, для того щоб провести демократичні вибори і забезпечити необхідну безпеку під час пандемії?

Старі-нові рекомендації

Забезпечення виборів в умовах пандемії нині – відповідальність уряду, адже саме там ухвалюють постанови щодо посилення або послабшання протиепідемічних заходів на час карантину.

Протиепідемічні заходи під час місцевих виборів затвердили постановою Кабінету міністрів №641 від 22 липня 2020 року. Нині нею і регулюються Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії під час підготовки до виборів.

Постановою рекомендується проведення температурного скрінінгу, носіння масок виборцями, спостерігачами, членами виборчих комісій, дезінфекція приміщення і багато іншого, про що медики говорять ще від початку пандемії.

У коментарі Фактам ICTV член ЦВК Сергій Постівий розповів, що однією з основних вимог залишається контроль температури виборців.

– Термометрія потрібна для того, щоб виявляти хворих на Covid-19, або потенційно хворих. Особам з підвищеною температурою рекомендуватимуть відвідати лікаря, звернутися за невідкладною медичною допомогою, щоб встановити наявність чи відсутність коронавірусу, інших захворювань, – каже він.

За його словами, особливу увагу на місцевих виборах 2020 приділятимуть й дезінфекції контактних поверхонь. В ідеалі – кожні дві години мають протиратися дверні ручки, столи, скриньки для голосування тощо.

Маски, звичайно ж, будуть необхідністю. Потрібно, щоб вони закривали ніс і рот. Стосуватиметься це правило не лише членів комісії, спостерігачів, але й самих виборців.

Право голосувати

Можна з впевненістю сказати, що людей, які прийдуть на виборчі дільниці без масок, не пускатимуть на територію. Заборонити голосувати вам ніхто не може, але наражати на небезпеку інших, особливо з огляду на ситуацію в Україні, також ніхто не дозволить.

Доведеться шукати компроміс. Чи то буде купівля масок у найближчих точках продажу, чи надання їх на виборчій дільниці – інше питання. А відмова надягати маску взагалі загрожує адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 170 до 255 грн.

Та найбільшою проблемою, мабуть, стане виявлення людей з підвищеною температурою, адже вони також захочуть проголосувати.

Для цього на виборчих дільницях будуть обладнані окремі кабінки та урни, в яких пускатимуть лише людей з підозрою на захворювання коронавірусною хворобою.

– Якщо ж виборець наполягатиме на голосуванні, йому таке право обов’язково нададуть. В такому випадку, щоб не наражати на небезпеку інших людей, його направлять в окрему кабіну для голосування, він кидатиме свій бюлетень в окрему урну, щоб мінімізувати контакти і не допустити можливого захворювання. Кабіну та всі контактні поверхні піддаватимуть дезінфекції після кожного такого виборця, – каже Постівий.

Водночас, в Україні з’явилася категорія виборців, які перебувають на самоізоляції і не можуть прибути на виборчу дільницю без порушення правил карантину.

Загалом, таким громадянам краще не приходити на виборчі дільниці, адже вони можуть й безсимптомно хворіти на Covid-19. ЦВК забезпечуватиме їхнє голосування вдома.

– Такі особи можуть звернутися поштою або через іншу людину із заявою до дільничної виборчої комісії, подати довідку, яка підтверджує перебування на самоізоляції. У заяві попросити, щоб комісія прийшла проголосувати вдома. Це так зване голосування за місцем перебування виборця, – розповідає член ЦВК.

Подавати заяву разом із довідкою необхідно до 20.00 23 жовтня.

Не все так гладко

У ситуації, яка склалася в Україні через пандемію, багато хто сумнівається у можливості забезпечення навіть засобами індивідуального захисту членів комісії. Що вже й казати про постійну дезінфекцію та антисептики на дільницях.

Таку думку на початку серпня висловлював й голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

– У нас є всі підстави вважати, що українська влада не готова до проведення виборів в умовах коронавірусу. Згідно з оцінкою експертів нашої організації, влада не готова ні до жорсткого сценарію, ні до м’якого сценарію організації виборів в умовах пандемії, – сказав Кошель під час прес-конференції.

У ЦВК чудово розуміють, що процес потрібно контролювати, аби у день виборів окремі дільниці не опинилися без масок, антисептиків тощо.

Нині найбільш контрольованою є ситуація в територіальних виборчих комісіях, та це не означає, що не буде контролю на місцях.

– В ЦВК готують проект постанови, щоб звернутися до органів місцевого самоврядування, озвучити пропозиції, рекомендації у ньому, щоб відповідні органи перевірили виборчі дільниці. У них мають відкриватися і закриватися вікна, має працювати система кондиціонування або вентиляційні системи, щоб було забезпечено централізоване водопостачання в санітарних кімнатах з наявністю відповідних миючих засобів. Тобто повністю забезпечити всі санітарні стандарти для проведення голосування, – говорить Постівий.

Особливу увагу потрібно звернути на забезпеченням усім необхідним не лише виборців, але й персоналу, який знаходитиметься на дільницях.

Засоби індивідуального захисту потрібно замінювати щокілька годин. І навіть з цим в України можуть виникнути неабиякі проблеми.

– Згідно з нашим дослідженням, Україна нині – єдина держава, яка централізовано не забезпечила потреби виборчих дільниць в умовах пандемії. Уявимо, що членам виборчої комісії потрібно працювати добу. Якщо змінювати маски приблизно кожні три години, то знадобиться вісім-десять масок лише для одного члена комісії. Щоб з місцевого бюджету закупити маски, рукавиці тощо, потрібно провести позачергову сесію, виділити кошти з резервного фонду, якщо він наповнений. Це величезний і дуже складний процес, – розповідає Кошель.

Так, в Україні є багато громад, які заздалегідь потурбувалися про закупівлю. Але є й багато таких, які навіть не розпочинали цей процес.

Залишається сподіватися, що все вдасться закупити вчасно, щоб не спровокувати значного сплеску кількості хворих після місцевих виборів.

Досвід у світі

Навіть під час пандемії країни продовжують жити у більш-менш звичному політичному режимі. А це означає, що усі вибори проводять за планом.

США не збираються скасовувати вибори президента, адже не хочуть, аби це сприймали як спробу залишитися на посаді зайві кілька місяців.

Питання перенесення місцевих виборів не на часі. Міжнародний досвід показує, що за умови дотримання заходів безпеки спалаху не буде. Щонайменше, про це йдеться у дослідженні CFR.

Під час його проведення не вдалося встановити залежності між проведенням виборів та спалахом коронавірусної інфекції. У випадку з Південною Кореєю кількість щоденно зареєстрованих випадків Covid-19 і надалі продовжувала зменшуватися.

Усі обмеження в Україні базуються на напрацюваннях інших країн. Однак є ще кілька речей, які непогано було б запровадити до пандемії.

Наприклад, зменшити кількість речей, якими користується багато людей. У Франції громадянам пропонували приходити на виборчу дільницю зі своєю ручкою. Подібні заклики є й в Україні, проте ми про них не так часто чуємо.

Голосування поштою, як в Австралії, також було б непоганою ідеєю, та нині в Україні просто не встигнуть внести відповідні корективи. Те саме можна сказати й про збільшення часу роботи виборчих дільниць, аби запобігти скупченню людей.

У нашій ситуації підготовка – ключ до безболісного, для епідеміологічної ситуації, проведення місцевих виборів.

Слідкувати за цим має місцева влада і їй, як ніколи, потрібно швидко реагувати на відповідні виклики. Ситуація в країні складна і лише якщо швидко забезпечити виборчі дільниці всім необхідним, можна буде обійтися без спалаху захворювання.

Та якщо у день виборів ми побачимо членів комісії, які сидять цілий день в одній масці, не мають чим обробити руки тощо, то країні потрібно готуватися до невтішних наслідків.

Владислав Бомбела