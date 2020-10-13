В Одесі четверо зловмисників розробили схему незаконного заволодіння квартирами у новобудовах. Їм вдалося привласнити 19 квартир на 27 млн грн.

Жертвами зловмисників стали люди, які не встигли зареєструвати факт набуття ними права власності на нерухомість, однак заплатили за житло. Вони звертали увагу на проблемні об’єкти, де будівництво тимчасово призупинили.

Зловмисники підробляли необхідні документи для набуття права власності, оформлювали квартири на підставних осіб, а потім перепродавали їх вже на вторинному ринку.

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Через таку ситуацію на ринку нерухомості експерти радять буди уважними ще на стадії укладання угоди із забудовником: звертати увагу на репутацію компанії, перечитувати відгуки.

Якщо виникають проблеми з термінами та документами, брати справу під жорсткий контроль, звертатися до спеціалістів.

У разі погроз шахраїв треба звертатися до правоохоронців.

Напад на власника квартири в Одесі

У серпні в Одесі двоє чоловіків напали на власника квартири, у якого гостювали.

Вони побили та зв’язали одесита, після цього пограбували його помешкання.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників.