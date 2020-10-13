Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.

Противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Авдіївки. А на ділянці недалеко від населеного пункту Майорськ – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

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Біля Новолуганського лунали постріли з автоматичного станкового гранатомета і поблизу населеного пункту Комишуваха. Крім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі Оріхового.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.