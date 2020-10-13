Для виявлення правопорушень на виборах – МВС створило чат-бот

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот у Telegram під назвою Вибори 2020. Він покликаний зробити виборчий процес більш прозорим і перешкоджати порушенням правил.

Також за допомогою чат-бота можна повідомити про: будь-які порушення, проведення агітацій, підкуп виборців, перешкоджання волевиявленню.

Спочатку у Telegram потрібно додати інформацію про місцезнаходження. Якщо ви перебуваєте на місці події, чат-бот зможе автоматично виявити геолокацію.

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Далі можна додати фото чи відео та залишити свій номер телефону. Після отримання повідомлення на місце події прибуде патруль поліції.

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Центральна виборча комісія також анонсувала запуск чат-боту Про вибори у Telegram. Там буде з’являтися уся інформація, пов’язана з місцевими виборами 25 жовтня.