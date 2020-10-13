Під час зустрічі з представниками Секретної служби розвідки Великої Британії (МІ-6) президент Володимир Зеленський обговорював проблеми дезінформації та фейкових новин.

Про це розповіли у прес-службі Офісу президента.

– У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи, – зазначив Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорювалася інформація про допомогу й захист суверенітету й територіальної цілісності України.

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Володимир Зеленський додав, що одна з тем стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

– Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами, – розповів президент України.

Допомога від Великої Британії

Україна та Велика Британія домовилися про стратегічне партнерство, розвиток торгівлі між країнами та співпрацю в оборонній сфері.

Документи узгодили під час візиту української делегації 7 жовтня до Великої Британії.

Західний партнер виділить кошти на розвиток військово-морського флоту України.