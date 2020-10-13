У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, яким чином відбуватиметься госпіталізація пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

За її словами, наразі на стадії юстування перебуває новий наказ МОЗ про затвердження порядку організації та надання медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом в системі екстреної медичної допомоги.

Як має діяти керівник бригади:

провести огляд пацієнта,

встановити попередній діагноз,

госпіталізувати до найближчої необхідної лікарні.

Під час транспортування хворого керівник бригади повинен підтримувати зв’язок з черговим закладу охорони здоров’я, куди прямує бригада.

– Всі пацієнти з гострим мозковим інсультом підлягають обов’язковій госпіталізації чи прийому черговим медпрацівником незалежно від місця реєстрації, місця проживання, наявності чи відсутності документів, що посвідчують особу, – наголосила Садов’як.

Вона додала, що вже цього тижня заклади екстреної меддопомоги отримають цей наказ до виконання.

Додаткові лікарні для хворих на коронавірус

В Україні через різке зростання хворих на коронавірус почалася підготовка до відкриття тимчасових госпіталів.

Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян підтримувати медиків шляхом дотримання протиепідемічних заходів.