Курс валют НБУ на 13 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 13 жовтня.

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 28,25 грн/$, тобто гривня ослабла на 4 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

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Курс євро в Україні регулятор встановив на рівні 33,34 грн/€. Гривня ослабла до євро на 6 копійок, якщо порівнювати з попереднім показником.

Курс валют на 13 жовтня:

$1 – 28,2481 грн;

€1 – 33,3398 грн;

1 польський злотий – 7,4329 грн;

10 російських рублів – 3,6701 грн.

Прогноз курсу долара до кінця 2020

До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 грн, прогнозує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

На його думку, приблизно таким він буде і на початку 2021.

У Нацбанку України також не очікують суттєвих коливань курсу до кінця року.