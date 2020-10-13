Туман в Харкові: список перенесених авіарейсів

З ночі на ранок 13 жовтня туман у Харкові накрив усе місто, що спричинило затримку авіарейсів.
За даними Міжнародного аеропорту Харків, перенесено такі рейси:
- Анталія – Харків – з 10.50 на 18.40;
- Харків – Анталія – з 2.00 на 12.20;
- Харків – Анталія – з 12.40 на 19.55.
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Літаки до Києва та Шарм-ель-Шейха (Єгипет) протягом ранку 13 жовтня відправлялися без затримок.
– Ми не очікуємо що така погода триватиме цілий день. У кожної авіакомпанії свій графік польотів. Якщо змістився один рейс, зміщуються й інші, — пояснила речниця харківського аеропорту Аліна Печериця.
Зазначається, що статочне рішення, підійматися в небо чи ні, ухвалює екіпаж рейсів.
Синоптики переконують, що така погода у Харкові триматиметься ще півдоби, а видимість складатиме 200-500 метрів.
Джерело: Суспільне