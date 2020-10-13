КПВВ Станиця Луганська закривають до кінця жовтня

З 15 жовтня контрольно-пропускний пункт Станиця Луганська тимчасово припиняє пропускати людей. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

– З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19 , збереження життя та здоров’я громадян, за наказом командувача об’єднаних сил, у контрольному пункті в’їзду-виїзду Станиця Луганська у період з 15 жовтня до 31 жовтня 2020 року пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється, – повідомили у прес-службі ООС.

У штабі пояснили, що бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусу на тимчасово окупованій території Луганщини. Тому окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію.

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Однак за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, командувач ОС може дозволити пропуск осіб через контрольний пункт.

Станом на 13 жовтня на коронавірус в Україні захворіли 5 133 людини, від початку пандемії – 270 587.

Зокрема, у Луганській області кількість хворих становить 1 917 (за добу додалося 65 нових випадків), у Донецькій – 5 961 (за добу 262).

Джерело: ООС

Фото: МВС