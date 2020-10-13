На місцевих виборах 2020 в Україні вперше буде передбачено забезпечення 40% жінок у списку.

Розташування імен повинно бути таким аби в кожній п’ятірці було два кандидати однієї статі. Під час реєстрації на місцеві вибори 2020 багатьом партіям було відмовлено саме через порушення нових гендерних норм.

Згідно з останніми опитуваннями, 82% респондентів підтримують похід жінок у політику. Однак на практиці їм часто буває важче пробитися нагору, навіть маючи високу кваліфікацію.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Михайлина Скорик балотується до місцевої ради вперше. Вона переконана, що квоти нарешті дозволять говорити не про стать, а про якість політики.

– Це мені дозволило в команду залучити дуже багато якісних фахівчинь. У нас в Ірпіні при владі переважно чоловіки, і часто вони не розуміють, що потрібно для шкіл і садочків, тому що вони не займаються вихованням дітей, бо це в них в родинах жіноча справа.

Факти проаналізували список основних партій до Київради: так, лише дві політсили мають порівну чоловіків та жінок у списках.

Однак найцікавішим є те, що нові правила не гарантують, що ці 40% жінок будуть у радах. Деякі партії після реєстрації переконують кандидаток відкликати своє прізвище.

Пропорційна система за відкритим списком мала працювати лише для міст з населенням понад 90 тис.

Однак у липні депутати застосували цю норму для населених пунктів від 10 тисяч мешканців. Тож чимало партій поспіхом шукали кандитатів і кандидаток, навіть на сайтах з пошуку роботи.

Політтехнолог Сергій Гайдай переконує, квоти не забезпечать рівні можливості.

На думку експерта, подолати стереотипи щодо жінок можуть не квоти, а просвіта.

Опитування групи рейтинг показало: 83% респондентів вважають, що роль жінки дбати про сім’ю і дім. Водночас, 82% підтримують похід жінок в політику.

Стереотипи та сексизм часто дискредитують жінок. Попри всі перепони, в українській політиці є чимало прикладів успішних жінок.

Чи допоможуть квоти збільшити їхню кількість, покажуть результати голосування 25 жовтня.