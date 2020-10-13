Хеловін — святкування, пов’язане з маскарадом. Відзначається в багатьох країнах ввечері 31 жовтня. Відсилання до Хеловіну часто можна побачити в масовій культурі: літературі, мистецтві, архітектурі та кіно.

Хеловін найбільш бурхливо відзначається в США, Канаді, Ірландії та Великобританії. Хоча цей день не є офіційним святом, але він користується величезною популярністю в Україні серед молодих людей.

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Головний символ свята — підсвічений гарбуз із вирізьбленими зубцями. До інших популярних образів цього дня відносяться примари, демони, зомбі, вампіри, відьми, скелети, кажани, чорні кішки та інші містичні істоти.

Ідеї легкого макіяжу на Хеловін

Павук

Для цього образу знадобиться чорні олівець, підводка і тіні, а також хайлайтер, туш, блискітки та накладні вії. Для того, щоб зробити павука на обличчі, потрібно намітити ніжки олівцем.

Найцікавіше — намалювати ніжки підведенням. Проводимо чорною підводкою по точках на обличчі, формуючи тіло павука.

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Не потрібно відразу малювати коліна, тому що пізніше їх потрібно заповнити блискітками, щоб павук виглядав об’ємніше. Після того як промальовані контури ніг, можна робити смокі макіяж.

Для цього беремо чорний олівець і замазуємо все рухоме віко. Також не забувайте опрацьовувати міжвійний простір.

Весь макіяж закріплюємо чорними тінями та робимо гарну розтушовку. У куточок ока можна додати перламутрові тіні, щоб освіжити погляд.

Не забуваємо і про павука — тінями малюємо його коліна. Після чого можна промальовувати смокі макіяж на другому оці. Клеїмо вії — образ готовий.

Мертва дівчина

Для початку наносимо світлий тон на все обличчя, не забуваючи про вуха, шию, губи та брови. За допомогою базових сірих тіней робимо контурування для того, щоб обличчя нагадувало череп.

Білий олівець наносимо на лінію нижньої повіки для того, щоб візуально збільшити очі. Червоними, синіми та сірими тінями проводимо під нижньою повікою, затемнюючи перенісся і роблячи болючі сині мішки під очима.

Також не забуваємо затемнювати крила носа. Щоб вії вийшли контрастними і яскравими на обличчі, промальовуємо міжвікову лінію чорним олівцем.

Наносимо туш на верхні та нижні вії. На губи наносимо червону помаду, розтушовуючи в центрі.

Робимо слід удушення на обличчі — малюємо і розтушовуємо лінію синіми та червоними тінями, після чого промальовуємо чітку лінію фіолетовими та чорними тінями. Доповнюємо пошарпаним одягом — образ готовий.

Череп

Для цього макіяжу знадобляться чорні олівець, підводка і тіні. Для початку ніс — важливо зімітувати відсутність носа у черепа.

Потім малюємо зуби, а точніше їх відсутність, і широку моторошну посмішку. Чорними тінями акуратно оформлюємо нечіткі лінії.

Чарівно — виглядає моторошно. Для більш елегантного погляду можна намалювати стрілки на очах або зробити смокі макіяж — так образ буде виглядати більш жіночно.

Монахиня

Вирівнюємо тон шкіри — для цього в тональний крем можна додати білу фарбу. Додатково можна пропрацювати пудрою.

Профарбовуємо брови тонким пензлем чорними тінями. Червоними тінями можна промальовувати під нижньою повікою для більш болючого погляду.

Губи малюємо бордовими тінями, сміливо виходячи за контури ліній. Червону фарбу перемішуємо з водою і наносимо під очима, таким чином роблячи своєрідні сльози з крові.

Для повного образу можна використовувати білі лінзи.

Шрам на обличчі

Наносимо тон на обличчя і робимо форму брів. Наносимо на повіки очей помаранчеві тіні та промальовуємо куточки червоним кольором.

Тонким пензлем проводимо червоним кольором під нижньою повікою, таким чином робимо хворобливий вигляд обличчя. Червоними тінями проводимо по щоці на місці, де будемо малювати шрам.

Трохи затемнюємо його синім відтінком. Наносимо червону помаду на тонку кисть і малюємо контури рани.

Такі ж дії повторюємо з подальшими шрамами. Завершуємо образ відповідною зачіскою — образ готовий.

Хеловін в Україні

Для України Хеловін — нове свято. Воно давно привертало українців своєю містичністю і вже встигло стати для багатьох улюбленим святом у році.

Також існують забобони на Хеловін. Згідно з прикметами, якщо вивернути одяг навиворіт і пройтися задом наперед, то можна зустріти справжню відьму або чорта.

Окрім того, люди вірили, що нечисть боїться гарбузового запаху та вогню. Аби захистити житло на цілий рік, потрібно було тричі обійти навколо будинку із запаленим факелом або гарбузом у руках.