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Факти / Україна

Міняв долари на сувенірні гривні: у Києві шахрай збагатився на 1 млн

Поліція затримала мешканця Києва, який організував злочинну схему з обміну валют майже на мільйон грн.

Чоловік розмістив оголошення в мережі з обміну іноземної валюти на гривні. Ним зацікавився гість столиці, якому терміново потрібно було перевести $33,6 тис. у національну валюту.

Проте на зустріч з клієнтом злочинець відправив іншу людину з банкнотами сувенірного зразка.

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Під час обшуків у помешканні фігуранта справи поліція виявила низку доказів – сім-карти, чернетки з записами, підроблені купюри.

За скоєний злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
Міняв долари на сувенірні гривні: у Києві шахрай збагатився на 1 млн / 3 фотографии

Українці організували шахрайську схему у ЄС

Поліція затримала п’ятьох мешканців Закарпаття, які організували злочинну схему на території Євросоюзу.

Група людей створювала фіктивні компанії з перевезення, після чого контрабандою доставляла товари з ЄС і збувала в Україні.

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