Міняв долари на сувенірні гривні: у Києві шахрай збагатився на 1 млн

Поліція затримала мешканця Києва, який організував злочинну схему з обміну валют майже на мільйон грн.
Чоловік розмістив оголошення в мережі з обміну іноземної валюти на гривні. Ним зацікавився гість столиці, якому терміново потрібно було перевести $33,6 тис. у національну валюту.
Проте на зустріч з клієнтом злочинець відправив іншу людину з банкнотами сувенірного зразка.
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Під час обшуків у помешканні фігуранта справи поліція виявила низку доказів – сім-карти, чернетки з записами, підроблені купюри.
За скоєний злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Українці організували шахрайську схему у ЄС
Поліція затримала п’ятьох мешканців Закарпаття, які організували злочинну схему на території Євросоюзу.
Група людей створювала фіктивні компанії з перевезення, після чого контрабандою доставляла товари з ЄС і збувала в Україні.