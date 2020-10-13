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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ рекомендує продовжити карантин до 31 грудня

13 жовтня, у вівторок, на засіданні Кабміну МОЗ рекомендуватиме продовжити карантин до 31 грудня.

Причиною цього стало зростання кількості випадків захворювання коронавірусом, госпіталізації спонукають переглянути протиепідемічні заходи в Україні.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував, що вишам запропонують перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня до 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів з гуртожитків, крім деяких соціальних категорій.

– Після 30 жовтня будуть далі дивитися, що робити зі шкільною освітою, – сказав він.

Читайте: Школи йдуть на канікули, ВНЗ переходять на дистанційне навчання: комісія ТЕБ та НС

Також буде запропоновано обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22.00.

Посилення карантину в Україні

Українська влада ухвалила низку рішень, які покликанні боротися з поширенням коронавірусу у країні.

У червоній та помаранчевій каратинних зонах посилять обмеження, а також у країні готують додаткові госпіталі у трьох містах. Як в Україні посилять карантин – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Громадське радіо

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