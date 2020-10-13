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Факти / Україна

На Covid-19 та грип можна захворіти одночасно – чим це загрожує

На коронавірус та на грип можна захворіти одночасно, це загрожує ураженням легень у складній формі.

Подвійне інфікування може призвести до важких наслідків чи навіть смерті.

Водночас хвороби мають схожі симптоми, серед яких гарячка, кашель, втома, а також способи передачі – краплинним шляхом.

Читайте: Як відрізнити втрату нюху при коронавірусі від грипу

Щоб не захворіти на грип та коронавірус, спеціалісти радять:

  • дотримуватися правил особистої гігієни;
  • носити захисні засоби;
  • дотримуватися дистанції.

Чим відрізняються грип та коронавірус

Грип та коронавірус мають схожу симптоматику, однак різниця між хворобами є.

Наприклад, у хворих на грип найчастіше вологий кашель, у пацієнтів з коронавірусом він сухий і виснажливий.

Детальніше про те, як відрізнити грип від коронавірусу, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Фото: Dreamstime

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