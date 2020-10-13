На коронавірус та на грип можна захворіти одночасно, це загрожує ураженням легень у складній формі.
Подвійне інфікування може призвести до важких наслідків чи навіть смерті.
Водночас хвороби мають схожі симптоми, серед яких гарячка, кашель, втома, а також способи передачі – краплинним шляхом.
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Щоб не захворіти на грип та коронавірус, спеціалісти радять:
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- носити захисні засоби;
- дотримуватися дистанції.
Чим відрізняються грип та коронавірус
Грип та коронавірус мають схожу симптоматику, однак різниця між хворобами є.
Наприклад, у хворих на грип найчастіше вологий кашель, у пацієнтів з коронавірусом він сухий і виснажливий.
Детальніше про те, як відрізнити грип від коронавірусу, читайте на Фактах ICTV.