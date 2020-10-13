13 жовтня в Україні не поліпшується епідситуація, в країні знову зафіксовано понад 5 тис. нових хворих на коронавірус. Через це МОЗ рекомендуватиме Кабміну продовжити дію карантину до 31 грудня.

Станом на вівторок у країні вірус виявили у 270 587 українців, добовий приріст – 5 133 нових випадки Covid-19.

Найскладніша ситуація – у Харківській (25 625 випадків), Львівській (23 129 випадків) і Одеській (17 047 випадків) областях.

Читайте: МОЗ рекомендує продовжити карантин до 31 грудня

Лідером серед міст залишається Київ – 28 090 підтверджених і 397 нових випадків захворювання на коронавірус.

Через складну епідситуацію МОЗ рекомендуватиме уряду продовжити карантин до 31 грудня.

Крім того, за інформацією профільного відомства, станом на 13 жовтня в українських лікарнях пацієнтами з коронавірусом або з підозрою на Covid-19 зайнято понад 21 тис. ліжок.

– У нас, дійсно, досить напружена ситуація з ліжками і госпіталізацією. Лише за минулу добу у лікарні потрапили 865 людей. Загалом зайнято 21 277 ліжок, – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Але є і позитивні новини. У жовтні медичні працівники набагато краще забезпечені засобами індивідуального захисту, ніж у квітні. Цих засобів вистачить ще на 92 діб.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, в країні хвороба забрала життя 5 122 осіб, за добу – ще 107 пацієнтів.

Повністю одужати вдалося 116 562 українцям, за добу їхня кількість збільшилася на 2 152 людини.

В Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки.