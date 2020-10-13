Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.

Загалом за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 особи, за добу – ще 107 пацієнтів.

Водночас повністю одужало вже 116 562 українці, за добу їхня кількість збільшилась на 2 152 людини.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл. — 7726 (+89)

Волинська обл. — 9955 (+164)

Дніпропетровська обл. — 9272 (+305)

Донецька обл. — 5961 (+262)

Житомирська обл. — 8661 (+197)

Закарпатська обл. — 11042 (+107)

Запорізька обл. — 5762 (+173)

Івано-Франківська обл. — 15580 (+201)

Кіровоградська обл. — 1355 (+30)

м. Київ — 28090 (+397)

Київська обл. — 11525 (+216)

Львівська обл. — 23129 (+341)

Луганська обл. — 1917 (+65)

Миколаївська обл. — 4867 (+159)

Одеська обл. — 17047 (+277)

Полтавська обл. — 4906 (+285)

Рівненська обл. — 14868 (+172)

Сумська обл. — 7485 (+205)

Тернопільська обл. — 16250 (+258)

Харківська обл. — 25625 (+439)

Херсонська обл. — 2024 (+39)

Хмельницька обл. — 9230 (+219)

Чернівецька обл. — 16649 (+161)

Черкаська обл. — 5849 (+181)

Чернігівська обл. — 5812 (+191)

Коронавірус 12 жовтня

Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 265 454 людей. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.

Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.