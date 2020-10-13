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Факти / Україна

Понад 270 тис. хворих на Covid-19: в Україні за добу виявили 5 133 випадки

Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.

Загалом за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 особи, за добу – ще 107 пацієнтів.

Водночас повністю одужало вже 116 562 українці, за добу їхня кількість збільшилась на 2 152 людини.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл. — 7726 (+89)
  • Волинська обл. — 9955 (+164)
  • Дніпропетровська обл. — 9272 (+305)
  • Донецька обл. — 5961 (+262)
  • Житомирська обл. — 8661 (+197)
  • Закарпатська обл. — 11042 (+107)
  • Запорізька обл. — 5762 (+173)
  • Івано-Франківська обл. — 15580 (+201)
  • Кіровоградська обл. — 1355 (+30)
  • м. Київ — 28090 (+397)
  • Київська обл. — 11525 (+216)
  • Львівська обл. — 23129 (+341)
  • Луганська обл. — 1917 (+65)
  • Миколаївська обл. — 4867 (+159)
  • Одеська обл. — 17047 (+277)
  • Полтавська обл. — 4906 (+285)
  • Рівненська обл. — 14868 (+172)
  • Сумська обл. — 7485 (+205)
  • Тернопільська обл. — 16250 (+258)
  • Харківська обл. — 25625 (+439)
  • Херсонська обл. — 2024 (+39)
  • Хмельницька обл. — 9230 (+219)
  • Чернівецька обл. — 16649 (+161)
  • Черкаська обл. — 5849 (+181)
  • Чернігівська обл. — 5812 (+191)

Коронавірус 12 жовтня

Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 265 454 людей. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.

Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.

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