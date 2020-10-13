Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.
Загалом за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 особи, за добу – ще 107 пацієнтів.
Водночас повністю одужало вже 116 562 українці, за добу їхня кількість збільшилась на 2 152 людини.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл. — 7726 (+89)
- Волинська обл. — 9955 (+164)
- Дніпропетровська обл. — 9272 (+305)
- Донецька обл. — 5961 (+262)
- Житомирська обл. — 8661 (+197)
- Закарпатська обл. — 11042 (+107)
- Запорізька обл. — 5762 (+173)
- Івано-Франківська обл. — 15580 (+201)
- Кіровоградська обл. — 1355 (+30)
- м. Київ — 28090 (+397)
- Київська обл. — 11525 (+216)
- Львівська обл. — 23129 (+341)
- Луганська обл. — 1917 (+65)
- Миколаївська обл. — 4867 (+159)
- Одеська обл. — 17047 (+277)
- Полтавська обл. — 4906 (+285)
- Рівненська обл. — 14868 (+172)
- Сумська обл. — 7485 (+205)
- Тернопільська обл. — 16250 (+258)
- Харківська обл. — 25625 (+439)
- Херсонська обл. — 2024 (+39)
- Хмельницька обл. — 9230 (+219)
- Чернівецька обл. — 16649 (+161)
- Черкаська обл. — 5849 (+181)
- Чернігівська обл. — 5812 (+191)
Коронавірус 12 жовтня
Для порівняння, станом на ранок 12 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 265 454 людей. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.
Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.