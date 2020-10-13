Порошенко вилікувався від коронавірусу

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомив у відеозверненні, яке опублікував у себе на сторінці у Facebook.

Він подякував лікарям за лікування. За словами Порошенка, його вилікувала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

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– Сьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи, – написав він.

Також він закликав дотримуватися протиепідемічних обмежень і прийти на місцеві вибори 25 жовтня.

Порошенко захворів на Covid-19

Петра Порошенка 12 жовтня виписали з лікарні. У стаціонарі він пробув більше як тиждень, де лікувався від коронавірусу.

Про те, що у п’ятого президента і нардепа від фракції Європейська солідарність Петра Порошенка виявили Covid-19, стало відомо 29 вересня.

Джерело: Петро Порошенко