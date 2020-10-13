Притула: Голос веде переговори про об’єднання з 7 партіями

Партія Голос веде переговори про об’єднання з сімома право-центристськими партіями.

Кандидат у мери Києва, заступник голови партії Сергій Притула в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив, що перемовини ще тривають.

– Давайте я не буду спойлерити, але переговори тривають наразі із сімома партіями на паралельних курсах. З кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно, – сказав Притула.

Раніше він згадував, що в списках партії Голос до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили ДемАльянс, Сила людей, Самопоміч та Рішучі громадяни.

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За словами Притули, після завершення об’єднавчих процесів, пропозицію приєднатися до проекту отримає і партія Європейська солідарність.

– Ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже “Ні” – буде дурна ситуація, адже в такому разі він розпорошуватиме голоси патріотів, – вважає заступник голови партії.

Рейтинг Сергія Притули

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 4-9 вересня, за Сергія Притулу готові проголосувати 9,8% киян, які визначилися з кандидатом та планують йти на вибори. Він посідає другу сходинку, поступаючись лише чинному меру міста Віталію Кличку.