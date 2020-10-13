Станом на 13 жовтня у лікарнях зайнято вже понад 21 тис. ліжок пацієнтами з підозрою або підтвердженим діагнозом коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас дійсно достатньо напружена ситуація з ліжками і госпіталізаціями. Тільки за минулу добу до лікарень потрапили 865 людей. Загалом зайнято 21 277 ліжок. Ми рахуємо всіх, в кого є підтверджений діагноз Covid-19, і в кого є відповідна підозра. Але це люди, які мають важкий перебіг хвороби або середньої важкості, і потребують саме стаціонарного лікування.

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Станом на ранок 13 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 5 133 людини, від початку пандемії – 270 587.

За весь час від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 пацієнти, за добу – ще 107. Повністю одужали вже 116 562 українці, за добу їхня кількість збільшилась на 2 152 людини.