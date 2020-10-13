Міністерство цифрової трансформації пообіцяло виплатити понад 1 млн грн “білим хакерам”, які зможуть знайти недоліки у додатку Дія.

Про це на брифінгу Цифровізація банківських послуг: перші перемоги і плани 13 жовтня заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Ми будемо платити понад 1 млн грн тим, хто знайде ці недоліки, – зазначив Михайло Федоров.

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За словами Федорова, додаток Дія безпечний, українці можуть спокійно завантажувати туди документи.

Нові можливості додатку Дія

В Україні оновили додаток Дія.

Профільне міністерство додало низку документів, які українці зможуть довантажувати туди.

У Дії доступні свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, індивідуальний податковий номер.

Джерело: УНН

Фото: Мінцифри