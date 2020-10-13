Україна прагне не просто членства в Євросоюзі, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного інтерв’ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

– Я хочу, щоб Україну запрошували в ЄС. Ми хочемо бути за цим столом перемовин і цінностей на однаковому рівні і з однаковим статусом. Це важливо. І для цього ми робимо все, щоб бути рівноправними партнерами, – наголосив він.

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Зеленський зазначив, що ментально українці – це європейці, і свого часу було чимало суперечок щодо вступу до ЄС таких країн, як Польща, Румунія, Словаччина.

Він запевнив, що настане момент, коли Україна та Польща сядуть по один бік столу Євросоюзу.

Дуда зі свого боку відзначив, що Польща завжди підтримувала Україну на цьому шляху, і доказом цього є його візит.

Курс України в ЄС

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз курс України до Євросоюзу актуальний як ніколи.

За його словами, Україна зацікавлена в розширенні доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновленні торгової частини Угоди про асоціацію і так званому промисловому безвізі.