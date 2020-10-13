Україна спростила порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання

Кабмін ухвалив рішення щодо спрощення порядку оформлення посвідок на тимчасове проживання певним категоріям іноземців за ініціативи Державної міграційної служби України.

За новими правилами, іноземці, які є громадянами країн із безвізовим порядком в’їзду в Україну і перебувають у країні на законних підставах, матимуть право подати документи на оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України.

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Це є актуальним для громадян Білорусі, фахівців в галузі ІТ-технологій, які щойно отримали роботу в Україні.

Документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання без виїзду за межі України подаються не пізніше 15 робочих днів до закінчення дозволу строку перебування.

Спрощений порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання не розповсюджується на громадян, чиї країни визнані державами-агресорами.

Спрощення видання посвідок на тимчасове проживання

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо спрощення отримання права на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих спеціалістів, що є громадянами Білорусі, а також для членів їх сімей.

Цей документ має на меті посприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих ІТ-спеціалістів та інноваторів.

Джерело: Державна міграційна служба