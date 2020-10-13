Українські медичні працівники повністю забезпечені індивідуальними засобами захисту на два місяці.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Порівняно із ситуацією, яка була у квітні, зараз працівники мають набагато краще забезпечення. У лікарнях, які визначені для лікування хворих на коронавірус по всій Україні, є запаси засобів захисту на 92 доби.

Степанов зазначив, що сюди входять костюми, рукавички, маски, респіратори – залишки покривають два місяці, окрім того додаються й нові.

Наразі в Україні немає проблеми із забезпеченням. Максим Степанов вважає це вагомим результатом роботи МОЗ.

Станом на ранок 13 жовтня коронавірус в Україні зафіксовано у 270 587 людей. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.

Загалом за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 122 особи, за добу – ще 107 пацієнтів.

Водночас повністю одужало вже 116 562 українці, за добу їхня кількість збільшилась на 2 152 людини.