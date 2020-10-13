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Факти / Україна / Політика

Вибори у Запоріжжі – список партій до міськради

Запорізька міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій, які висунули своїх кандидатів у депутати міськради Запоріжжя на місцевих виборах 2020.

Згідно з результатами опитування, проведеного групою Рейтинг 10-14 вересня, найбільші шанси пройти до міськради мають: партія Володимира Буряка Єднання – з 32,7% підтримки містян, які визначилися з вибором, Слуга народу – 16,8%, Опозиційна платформа – За життя – 13,5%, Європейська солідарність – 9,8%, Партія Шарія – 7,5%, Батьківщина – 6,1% і Перемога Пальчевського – 3,6%.

Повний список партій на виборах до міськради Запоріжжя:

  1. Партія зелених України (очолює список – проректор, професор Запорізького національного університету Олександр Гура);
  2. Батьківщина (кандидат в мери, член постійної комісії міськради з питань життєзабезпечення міста Віталій Рябцев);
  3. Європейська солідарність (кандидат в мери, бізнесмен і колишній військовий Валерій Прозапас);
  4. За майбутнє (кандидат в мери, журналіст, волонтер, голова громадської організації Дзига Олеся Крамаренко);
  5. Наш край (перший заступник голови Запорізької ОДА, кандидат у мери міста Елла Слепян);
  6. Нова політика (депутат Запорізької міськради сьомого скликання, голова постійної комісії з питань екології, начальник відділу технічної документації на заводі Мотор Січ Олексій Басов);
  7. Опозиційна платформа – За життя (народний депутат Верховної Ради дев’ятого скликання від ОТЗЖ Володимир Кальцев);
  8. Опозиційний блок (депутат Запорізької міськради від Оппоблоку, голова постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Ігор Чумаченко;
  9. Партія Володимира Буряка Єднання (чинний мер Запоріжжя, кандидат у мери Володимир Буряк);
  10. Партія Шарія (медсестра однієї з міських лікарень Запоріжжя Віталіна Яковлєва);
  11. Перемога Пальчевського (директор громадської організації Зелений центр Олександр Балаба);
  12. Порядок (економіст, директор науково-виробничого впроваджувального центру Гандікап Олена Дудар);
  13. Радикальна партія Олега Ляшка (кандидат в мери Запоріжжя, депутат Запорізької облради Юрій Ружин);
  14. Сила людей (правозахисник, президент ЗПП Універсал Денис Тарасов);
  15. Слуга народу (кандидат в мери Запоріжжя, депутат міськради, заступник голови ОДА Віталій Тишечко);
  16. УДАР Віталія Кличка (журналіст, голова ГО Культурна спадщина Олена Сопіна).

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Список партій до міськради Запоріжжя

Фото: ЦВК

Джерело: ЦВК

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