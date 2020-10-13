Запорізька міська територіальна виборча комісія зареєструвала 16 партій, які висунули своїх кандидатів у депутати міськради Запоріжжя на місцевих виборах 2020.
Згідно з результатами опитування, проведеного групою Рейтинг 10-14 вересня, найбільші шанси пройти до міськради мають: партія Володимира Буряка Єднання – з 32,7% підтримки містян, які визначилися з вибором, Слуга народу – 16,8%, Опозиційна платформа – За життя – 13,5%, Європейська солідарність – 9,8%, Партія Шарія – 7,5%, Батьківщина – 6,1% і Перемога Пальчевського – 3,6%.
Повний список партій на виборах до міськради Запоріжжя:
- Партія зелених України (очолює список – проректор, професор Запорізького національного університету Олександр Гура);
- Батьківщина (кандидат в мери, член постійної комісії міськради з питань життєзабезпечення міста Віталій Рябцев);
- Європейська солідарність (кандидат в мери, бізнесмен і колишній військовий Валерій Прозапас);
- За майбутнє (кандидат в мери, журналіст, волонтер, голова громадської організації Дзига Олеся Крамаренко);
- Наш край (перший заступник голови Запорізької ОДА, кандидат у мери міста Елла Слепян);
- Нова політика (депутат Запорізької міськради сьомого скликання, голова постійної комісії з питань екології, начальник відділу технічної документації на заводі Мотор Січ Олексій Басов);
- Опозиційна платформа – За життя (народний депутат Верховної Ради дев’ятого скликання від ОТЗЖ Володимир Кальцев);
- Опозиційний блок (депутат Запорізької міськради від Оппоблоку, голова постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин Ігор Чумаченко;
- Партія Володимира Буряка Єднання (чинний мер Запоріжжя, кандидат у мери Володимир Буряк);
- Партія Шарія (медсестра однієї з міських лікарень Запоріжжя Віталіна Яковлєва);
- Перемога Пальчевського (директор громадської організації Зелений центр Олександр Балаба);
- Порядок (економіст, директор науково-виробничого впроваджувального центру Гандікап Олена Дудар);
- Радикальна партія Олега Ляшка (кандидат в мери Запоріжжя, депутат Запорізької облради Юрій Ружин);
- Сила людей (правозахисник, президент ЗПП Універсал Денис Тарасов);
- Слуга народу (кандидат в мери Запоріжжя, депутат міськради, заступник голови ОДА Віталій Тишечко);
- УДАР Віталія Кличка (журналіст, голова ГО Культурна спадщина Олена Сопіна).
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