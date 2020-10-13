Рейтинг партій та кандидатів на пост мера Києва

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Факти / Україна / Політика

Вибори в Києві 2020: рейтинг партій і кандидатів

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів міст та депутатів міських рад.

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на пост голови столиці.

Кого зареєстрували у ЦВК:

  • Ірина Верещук – Слуга народу;
  • Віталій Кличко – УДАР;
  • Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського;
  • Михайло Поживанов –Радикальна партія;
  • Діана Гранцева – самовисуванка;
  • Олексій Кучеренко – Батьківщина;
  • Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;
  • Сергій Притула – Голос;
  • Микола Томенко – Рідна країна;
  • Сергій Гусовський – За майбутнє;
  • Юрій Левченко – Народовладдя;
  • Олександр Омельченко – Єдність;
  • Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;
  • Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;
  • Ігор Смешко – Сила і честь;
  • Максим Гольдарб – самовисуванець;
  • Сергій Шахов – Наш край;
  • Олена Філонова – Разом сила;
  • Борислав Береза – Еко-партія Берези;
  • Андрій Іллєнко – ВО Свобода.

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Соціальна група Рейтинг провела опитування, кого зараз готові підтримати кияни:

  • Віталій Кличко – 43,6%;
  • Сергій Притула – 9,8%;
  • Ірина Верещук – 6,9%;
  • Андрій Пальчевський – 6,4%;
  • Олександр Попов – 5,8%;
  • Олексій Кучеренко – 5,7%;
  • Олександр Омельченко – 4,2%;
  • Микола Томенко – 2%;
  • Борислав Береза – 1,5%;
  • Андрій Іллєнко – 1,1%.

Решта кандидатів на момент опитування не подали заяв на участь у місцевих виборах або їхній рейтинг не перевищує 1%.

Опитування провели 4-9 вересня методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Вибірка становить 1 200 осіб і є репрезентативною для мешканців Києва від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Списки основних партій на виборах до Київради

Станом на 13 жовтня ЦВК оприлюднила списки 23 партії, які подали 2 138 кандидатур.

Партія УДАР 

Партію очолює чинний мер столиці Віталій Кличко.

Удар - партія 1

  • Віталій Кличко – чинний мер Києва.
  • Олександр Шовковський – екс-голкіпер київського Динамо та збірної України з футболу.
  • Юлія Лимар – журналістка, співзасновник інформагентства і сайту Главком.
  • Катерина Кириченко – колишня помічниця екс-нардепа Дмитра Андрієвського.
  • Владислав Андронов – колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України.
  • Роман Романюк – юрист, колишній нардеп від БПП.
  • Дмитро Білоцерковець – екс-нардеп від БПП, з 2016 року – радник Кличка з питань благоустрою.
  • Володимир Бондаренко – радник Кличка.
  • Леся Петровська – сурдоперекладач.
  • Юлія Хан – керівник Департаменту молоді та спорту в КМДА.
  • Ілля Кушнір – син глави правління компанії Київміськбуд Ігоря Кушніра.
  • Роман Ткачук – начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА.
  • Марина Хонда – заступниця голови КМДА.
  • Олександр Канюра – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи в Національному медичному університеті ім. Богомольця.
  • Марія Новицька – засновниця компанії Атлант сіті.
  • Павло Рябікін – гендиректор аеропорту Бориспіль.
  • Сніжана Гордієць – адвокат.
  • Надія Стечишина – засновниця компанії Урбіа.
  • Роман Ратушний – засновник громадської організації Захистимо Протасов Яр.
  • Єгор Чечеринда – журналіст і телеведучий.

Партія Голос

Партію очолить колишній керівник митниці Максим Нефьодов.

Голос - партія

  • Максим Нефьодов, колишній керівник Державної митної служби.
  • Зоя Ярош – фахівець у сфері економічного права, президент Асоціації адвокатів України.
  • Костянтин Богатов – фахівець у галузі ЖКГ та енергетики, депутат Київради.
  • Аліна Михайлова – волонтер і доброволець-парамедик в ООС.
  • Григорій Маленко – керівник київського виборчого штабу Голосу, IT-підприємець.
  • Тарас Козак – власник інвестиційної групи УНІВЕР.
  • Олександр Лінчевський – колишній заступник міністра охорони здоров’я.
  • Василь Потапенко – контррозвідник.
  • Ольга Гвоздик – правозахисник.
  • Дар’я Васильченко – координатор Голосу в Подільському районі Києва.
  • Станіслав Медведенко – професійний баскетболіст, колишній гравець збірної України.
  • Марія Карнаухова – директор Ukrainian Exchange.
  • Вадим Васильчук – позафракційний депутат Київради.
  • Віолетта Пашутіна – адміністративний директор партії Голос.
  • Едуард Трегубов – адвокат.
  • Юлія Кепліна – підприємець.
  • Роман Колесник – виконавчий директор Інституту розвитку громадських інновацій.
  • Єгор Недашковський – юрист, громадський діяч.
  • Олена Олійник – голова громадської організації Всеукраїнський інтеграційний рух Вір в Україну.
  • Артем Стельмашов – начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київради.

Партія Європейська солідарність

Європейська солідарність - партія

  • Марина Порошенко – дружина п’ятого президента України Петра Порошенка.
  • Володимир Прокопів – секретар Київради.
  • Леонід Ємець – народний депутат 8-го скликання від Народного фронту.
  • Динара Габібуллаєва – лідер молодіжного крила Європейської солідарності.
  • Олександр Погребиський – волонтер.
  • Сергій Таран – політолог.
  • Людмила Ковалевська – економіст-міжнародник.
  • Віктор Кононенко – генерал-лейтенант СБУ.
  • Костянтин Усов – колишній тележурналіст-розслідувач і екс-депутат Верховної Ради.
  • Ольга Галицька – юрист.

Партія Слуга народу

Слуга народу - партія

  • Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
  • Михайло Присяжнюк – правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проекту Один за всіх.
  • Олена Говорова – легкоатлет, призер Олімпійських ігор, телеведуча.
  • Юрій Федоренко – приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації Твердиня.
  • Владислав Трубіцин – букинист і меценат, засновник Благодійного фонду Культурні новації.
  • Лілія Пашинна – адвокат.
  • Георгій Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
  • Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України.
  • Вікторія Бурдукова – телевізійний продюсер, очільник Експертної ради Української телевізійної академії.
  • Зоряна Скалецька – колишній міністр охорони здоров’я, юрист у сфері медичного права.

Партія Батьківщина

Батьківщина - партія

  • Олексій Кучеренко – колишній міністр з питань житлово-комунального господарства.
  • Віталій Нестор – голова київської міської організації Батьківщини.
  • Денис Москаль – правозахисник.
  • Олександра Кужель – експерт у галузі державної політики щодо розвитку підприємництва.
  • Ольга Гоцуляк – педагог.

Партія Рідна країна

Рейтинг партій та кандидатів на пост мера Києва

  • Микола Томенко – колишній народний депутат та віце-спікер.
  • Олександр Федоренко – керівник організації Муніципальна ліга.
  • Денис Марчук – заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
  • Олена Влодек – підприємець, одна зі спонсорів партії.
  • Алла Гордієнко — директор Національної бібліотеки для дітей.
  • Олександр Кулінченко — проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи Державного університету інфраструктури та технологій.
  • Валентина Різник — радниця Миколи Томенка.
  • Павло Аніськович — керівник київської організації партії.
  • Валентин Щербачов — український спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України.
  • Жанна Карпенко-Боднарук — співачка, народна артистка України.

Інші партії, які балотуються до Київради:

  • партія За майбутнє
  • партія Всеукраїнське об’єднання Свобода
  • партія Демократична сокира
  • партія Громадянський рух Хвиля
  • партія ЕкоПартія Берези
  • партія Шарія
  • партія Екологічна альтернатива
  • партія Єдність Олександра Омельченка
  • партія Команда Левченка Народовладдя
  • партія Національного егоїзму
  • партія Перемога Пальчевського
  • партія Правий сектор
  • партія Пропозиція
  • радикальна партія Олега Ляшка
  • політична партія Сила і честь
  • партія Наш край
  • партія Разом сила

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР, за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився, і має намір прийти на вибори.

Рейтинг інших партій: 

  • Слуга народу – 13,6%,
  • Європейська солідарність – 13,1%,
  • Опозиційна платформа – За життя – 7,4%,
  • Батьківщина – 7,3%,
  • Перемога Пальчевського – 3,9%,
  • Партія Шарія – 3,7%,
  • Сила і честь – 3,4%.

Рейтинг інших партій – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Факти ICTV також підготували список кандидатів на виборах мера Києва 2020, їхні біографії та декларації, щоб ви могли ознайомитися з кожним з них до голосування.

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