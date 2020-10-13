Рейтинг партій та кандидатів на пост мера Києва

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів міст та депутатів міських рад.
Київська територіальна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на пост голови столиці.
Кого зареєстрували у ЦВК:
- Ірина Верещук – Слуга народу;
- Віталій Кличко – УДАР;
- Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського;
- Михайло Поживанов –Радикальна партія;
- Діана Гранцева – самовисуванка;
- Олексій Кучеренко – Батьківщина;
- Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;
- Сергій Притула – Голос;
- Микола Томенко – Рідна країна;
- Сергій Гусовський – За майбутнє;
- Юрій Левченко – Народовладдя;
- Олександр Омельченко – Єдність;
- Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;
- Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;
- Ігор Смешко – Сила і честь;
- Максим Гольдарб – самовисуванець;
- Сергій Шахов – Наш край;
- Олена Філонова – Разом сила;
- Борислав Береза – Еко-партія Берези;
- Андрій Іллєнко – ВО Свобода.
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Соціальна група Рейтинг провела опитування, кого зараз готові підтримати кияни:
- Віталій Кличко – 43,6%;
- Сергій Притула – 9,8%;
- Ірина Верещук – 6,9%;
- Андрій Пальчевський – 6,4%;
- Олександр Попов – 5,8%;
- Олексій Кучеренко – 5,7%;
- Олександр Омельченко – 4,2%;
- Микола Томенко – 2%;
- Борислав Береза – 1,5%;
- Андрій Іллєнко – 1,1%.
Решта кандидатів на момент опитування не подали заяв на участь у місцевих виборах або їхній рейтинг не перевищує 1%.
Опитування провели 4-9 вересня методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Вибірка становить 1 200 осіб і є репрезентативною для мешканців Києва від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,8%.
Списки основних партій на виборах до Київради
Станом на 13 жовтня ЦВК оприлюднила списки 23 партії, які подали 2 138 кандидатур.
Партія УДАР
Партію очолює чинний мер столиці Віталій Кличко.
- Віталій Кличко – чинний мер Києва.
- Олександр Шовковський – екс-голкіпер київського Динамо та збірної України з футболу.
- Юлія Лимар – журналістка, співзасновник інформагентства і сайту Главком.
- Катерина Кириченко – колишня помічниця екс-нардепа Дмитра Андрієвського.
- Владислав Андронов – колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України.
- Роман Романюк – юрист, колишній нардеп від БПП.
- Дмитро Білоцерковець – екс-нардеп від БПП, з 2016 року – радник Кличка з питань благоустрою.
- Володимир Бондаренко – радник Кличка.
- Леся Петровська – сурдоперекладач.
- Юлія Хан – керівник Департаменту молоді та спорту в КМДА.
- Ілля Кушнір – син глави правління компанії Київміськбуд Ігоря Кушніра.
- Роман Ткачук – начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА.
- Марина Хонда – заступниця голови КМДА.
- Олександр Канюра – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи в Національному медичному університеті ім. Богомольця.
- Марія Новицька – засновниця компанії Атлант сіті.
- Павло Рябікін – гендиректор аеропорту Бориспіль.
- Сніжана Гордієць – адвокат.
- Надія Стечишина – засновниця компанії Урбіа.
- Роман Ратушний – засновник громадської організації Захистимо Протасов Яр.
- Єгор Чечеринда – журналіст і телеведучий.
Партія Голос
Партію очолить колишній керівник митниці Максим Нефьодов.
- Максим Нефьодов, колишній керівник Державної митної служби.
- Зоя Ярош – фахівець у сфері економічного права, президент Асоціації адвокатів України.
- Костянтин Богатов – фахівець у галузі ЖКГ та енергетики, депутат Київради.
- Аліна Михайлова – волонтер і доброволець-парамедик в ООС.
- Григорій Маленко – керівник київського виборчого штабу Голосу, IT-підприємець.
- Тарас Козак – власник інвестиційної групи УНІВЕР.
- Олександр Лінчевський – колишній заступник міністра охорони здоров’я.
- Василь Потапенко – контррозвідник.
- Ольга Гвоздик – правозахисник.
- Дар’я Васильченко – координатор Голосу в Подільському районі Києва.
- Станіслав Медведенко – професійний баскетболіст, колишній гравець збірної України.
- Марія Карнаухова – директор Ukrainian Exchange.
- Вадим Васильчук – позафракційний депутат Київради.
- Віолетта Пашутіна – адміністративний директор партії Голос.
- Едуард Трегубов – адвокат.
- Юлія Кепліна – підприємець.
- Роман Колесник – виконавчий директор Інституту розвитку громадських інновацій.
- Єгор Недашковський – юрист, громадський діяч.
- Олена Олійник – голова громадської організації Всеукраїнський інтеграційний рух Вір в Україну.
- Артем Стельмашов – начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київради.
Партія Європейська солідарність
- Марина Порошенко – дружина п’ятого президента України Петра Порошенка.
- Володимир Прокопів – секретар Київради.
- Леонід Ємець – народний депутат 8-го скликання від Народного фронту.
- Динара Габібуллаєва – лідер молодіжного крила Європейської солідарності.
- Олександр Погребиський – волонтер.
- Сергій Таран – політолог.
- Людмила Ковалевська – економіст-міжнародник.
- Віктор Кононенко – генерал-лейтенант СБУ.
- Костянтин Усов – колишній тележурналіст-розслідувач і екс-депутат Верховної Ради.
- Ольга Галицька – юрист.
Партія Слуга народу
- Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
- Михайло Присяжнюк – правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проекту Один за всіх.
- Олена Говорова – легкоатлет, призер Олімпійських ігор, телеведуча.
- Юрій Федоренко – приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації Твердиня.
- Владислав Трубіцин – букинист і меценат, засновник Благодійного фонду Культурні новації.
- Лілія Пашинна – адвокат.
- Георгій Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
- Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України.
- Вікторія Бурдукова – телевізійний продюсер, очільник Експертної ради Української телевізійної академії.
- Зоряна Скалецька – колишній міністр охорони здоров’я, юрист у сфері медичного права.
Партія Батьківщина
- Олексій Кучеренко – колишній міністр з питань житлово-комунального господарства.
- Віталій Нестор – голова київської міської організації Батьківщини.
- Денис Москаль – правозахисник.
- Олександра Кужель – експерт у галузі державної політики щодо розвитку підприємництва.
- Ольга Гоцуляк – педагог.
Партія Рідна країна
- Микола Томенко – колишній народний депутат та віце-спікер.
- Олександр Федоренко – керівник організації Муніципальна ліга.
- Денис Марчук – заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
- Олена Влодек – підприємець, одна зі спонсорів партії.
- Алла Гордієнко — директор Національної бібліотеки для дітей.
- Олександр Кулінченко — проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи Державного університету інфраструктури та технологій.
- Валентина Різник — радниця Миколи Томенка.
- Павло Аніськович — керівник київської організації партії.
- Валентин Щербачов — український спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України.
- Жанна Карпенко-Боднарук — співачка, народна артистка України.
Інші партії, які балотуються до Київради:
- партія За майбутнє
- партія Всеукраїнське об’єднання Свобода
- партія Демократична сокира
- партія Громадянський рух Хвиля
- партія ЕкоПартія Берези
- партія Шарія
- партія Екологічна альтернатива
- партія Єдність Олександра Омельченка
- партія Команда Левченка Народовладдя
- партія Національного егоїзму
- партія Перемога Пальчевського
- партія Правий сектор
- партія Пропозиція
- радикальна партія Олега Ляшка
- політична партія Сила і честь
- партія Наш край
- партія Разом сила
У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР, за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився, і має намір прийти на вибори.
Рейтинг інших партій:
- Слуга народу – 13,6%,
- Європейська солідарність – 13,1%,
- Опозиційна платформа – За життя – 7,4%,
- Батьківщина – 7,3%,
- Перемога Пальчевського – 3,9%,
- Партія Шарія – 3,7%,
- Сила і честь – 3,4%.
Рейтинг інших партій – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.
Факти ICTV також підготували список кандидатів на виборах мера Києва 2020, їхні біографії та декларації, щоб ви могли ознайомитися з кожним з них до голосування.