Рейтинг партій та кандидатів на пост мера Києва

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів міст та депутатів міських рад.

Київська територіальна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на пост голови столиці.

Кого зареєстрували у ЦВК:

Ірина Верещук – Слуга народу;

Віталій Кличко – УДАР;

Андрій Пальчевський – Перемога Пальчевського;

Михайло Поживанов –Радикальна партія;

Діана Гранцева – самовисуванка;

Олексій Кучеренко – Батьківщина;

Єгор Фірсов – Екологічна альтернатива;

Сергій Притула – Голос;

Микола Томенко – Рідна країна;

Сергій Гусовський – За майбутнє;

Юрій Левченко – Народовладдя;

Олександр Омельченко – Єдність;

Олександр Попов – Опозиційна платформа – За життя;

Віктор Петрук – Громадянський рух Хвиля;

Ігор Смешко – Сила і честь;

Максим Гольдарб – самовисуванець;

Сергій Шахов – Наш край;

Олена Філонова – Разом сила;

Борислав Береза – Еко-партія Берези;

Андрій Іллєнко – ВО Свобода.

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Соціальна група Рейтинг провела опитування, кого зараз готові підтримати кияни:

Віталій Кличко – 43,6%;

Сергій Притула – 9,8%;

Ірина Верещук – 6,9%;

Андрій Пальчевський – 6,4%;

Олександр Попов – 5,8%;

Олексій Кучеренко – 5,7%;

Олександр Омельченко – 4,2%;

Микола Томенко – 2%;

Борислав Береза – 1,5%;

Андрій Іллєнко – 1,1%.

Решта кандидатів на момент опитування не подали заяв на участь у місцевих виборах або їхній рейтинг не перевищує 1%.

Опитування провели 4-9 вересня методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Вибірка становить 1 200 осіб і є репрезентативною для мешканців Києва від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Списки основних партій на виборах до Київради

Станом на 13 жовтня ЦВК оприлюднила списки 23 партії, які подали 2 138 кандидатур.

Партія УДАР

Партію очолює чинний мер столиці Віталій Кличко.

Віталій Кличко – чинний мер Києва.

Олександр Шовковський – екс-голкіпер київського Динамо та збірної України з футболу.

Юлія Лимар – журналістка, співзасновник інформагентства і сайту Главком.

Катерина Кириченко – колишня помічниця екс-нардепа Дмитра Андрієвського.

Владислав Андронов – колишній державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Роман Романюк – юрист, колишній нардеп від БПП.

Дмитро Білоцерковець – екс-нардеп від БПП, з 2016 року – радник Кличка з питань благоустрою.

Володимир Бондаренко – радник Кличка.

Леся Петровська – сурдоперекладач.

Юлія Хан – керівник Департаменту молоді та спорту в КМДА.

Ілля Кушнір – син глави правління компанії Київміськбуд Ігоря Кушніра.

Роман Ткачук – начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА.

Олександр Канюра – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи в Національному медичному університеті ім. Богомольця.

Марія Новицька – засновниця компанії Атлант сіті.

Павло Рябікін – гендиректор аеропорту Бориспіль.

Сніжана Гордієць – адвокат.

Надія Стечишина – засновниця компанії Урбіа.

Роман Ратушний – засновник громадської організації Захистимо Протасов Яр .

. Єгор Чечеринда – журналіст і телеведучий.

Партія Голос

Партію очолить колишній керівник митниці Максим Нефьодов.

Максим Нефьодов, колишній керівник Державної митної служби.

Зоя Ярош – фахівець у сфері економічного права, президент Асоціації адвокатів України.

Костянтин Богатов – фахівець у галузі ЖКГ та енергетики, депутат Київради.

Аліна Михайлова – волонтер і доброволець-парамедик в ООС.

Григорій Маленко – керівник київського виборчого штабу Голосу, IT-підприємець.

Тарас Козак – власник інвестиційної групи УНІВЕР.

Олександр Лінчевський – колишній заступник міністра охорони здоров’я.

Василь Потапенко – контррозвідник.

Ольга Гвоздик – правозахисник.

Дар’я Васильченко – координатор Голосу в Подільському районі Києва.

Станіслав Медведенко – професійний баскетболіст, колишній гравець збірної України.

Марія Карнаухова – директор Ukrainian Exchange.

Вадим Васильчук – позафракційний депутат Київради.

Віолетта Пашутіна – адміністративний директор партії Голос.

Едуард Трегубов – адвокат.

Юлія Кепліна – підприємець.

Роман Колесник – виконавчий директор Інституту розвитку громадських інновацій.

Єгор Недашковський – юрист, громадський діяч.

Олена Олійник – голова громадської організації Всеукраїнський інтеграційний рух Вір в Україну.

Артем Стельмашов – начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків секретаріату Київради.

Партія Європейська солідарність

Марина Порошенко – дружина п’ятого президента України Петра Порошенка.

Володимир Прокопів – секретар Київради.

Леонід Ємець – народний депутат 8-го скликання від Народного фронту.

Динара Габібуллаєва – лідер молодіжного крила Європейської солідарності.

Олександр Погребиський – волонтер.

Сергій Таран – політолог.

Людмила Ковалевська – економіст-міжнародник.

Віктор Кононенко – генерал-лейтенант СБУ.

Костянтин Усов – колишній тележурналіст-розслідувач і екс-депутат Верховної Ради.

Ольга Галицька – юрист.

Партія Слуга народу

Євгенія Кулеба – дружина міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Михайло Присяжнюк – правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проекту Один за всіх.

Олена Говорова – легкоатлет, призер Олімпійських ігор, телеведуча.

Юрій Федоренко – приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації Твердиня.

Владислав Трубіцин – букинист і меценат, засновник Благодійного фонду Культурні новації.

Лілія Пашинна – адвокат.

Георгій Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України.

Вікторія Бурдукова – телевізійний продюсер, очільник Експертної ради Української телевізійної академії.

Зоряна Скалецька – колишній міністр охорони здоров’я, юрист у сфері медичного права.

Партія Батьківщина

Олексій Кучеренко – колишній міністр з питань житлово-комунального господарства.

Віталій Нестор – голова київської міської організації Батьківщини.

Денис Москаль – правозахисник.

Олександра Кужель – експерт у галузі державної політики щодо розвитку підприємництва.

Ольга Гоцуляк – педагог.

Партія Рідна країна

Микола Томенко – колишній народний депутат та віце-спікер.

Олександр Федоренко – керівник організації Муніципальна ліга.

Денис Марчук – заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Олена Влодек – підприємець, одна зі спонсорів партії.

Алла Гордієнко — директор Національної бібліотеки для дітей.

Олександр Кулінченко — проректор з адміністративно-господарської та соціально-виховної роботи Державного університету інфраструктури та технологій.

Валентина Різник — радниця Миколи Томенка.

Павло Аніськович — керівник київської організації партії.

Валентин Щербачов — український спортивний журналіст, засновник Національного реєстру рекордів України.

Жанна Карпенко-Боднарук — співачка, народна артистка України.

Інші партії, які балотуються до Київради:

партія За майбутнє

партія Всеукраїнське об’єднання Свобода

партія Демократична сокира

партія Громадянський рух Хвиля

партія ЕкоПартія Берези

партія Шарія

партія Екологічна альтернатива

партія Єдність Олександра Омельченка

партія Команда Левченка Народовладдя

партія Національного егоїзму

партія Перемога Пальчевського

партія Правий сектор

партія Пропозиція

радикальна партія Олега Ляшка

політична партія Сила і честь

партія Наш край

партія Разом сила

У рейтингу політичних сил на виборах до міської ради лідером є партія УДАР, за яку готові віддати голоси 23,6% тих, хто визначився, і має намір прийти на вибори.

Рейтинг інших партій:

Слуга народу – 13,6%,

Європейська солідарність – 13,1%,

Опозиційна платформа – За життя – 7,4%,

Батьківщина – 7,3%,

Перемога Пальчевського – 3,9%,

Партія Шарія – 3,7%,

Сила і честь – 3,4%.

Рейтинг інших партій – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 12%.

Факти ICTV також підготували список кандидатів на виборах мера Києва 2020, їхні біографії та декларації, щоб ви могли ознайомитися з кожним з них до голосування.