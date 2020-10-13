Зеленський підписав закон про зміни до процедури банкрутства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства №686-ІХ.

За допомогою цього документу хочуть усунути недоліки Кодексу України з процедури банкрутства та не допустити відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установ і організацій.

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Згідно з цим законом, продовження справ щодо банкрутства боржників державних підприємств чи установ, а також їхня санація до відкриття провадження про банкрутство неможлива.

Окрім того, цей документ дасть змогу господарським судам здійснювати провадження у встановлені строки, що стимулюватиме інвестиційну та кредитну сфери економіки.

Відеозвернення Зеленського

13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом прийти на місцеві вибори 25 жовтня, та анонсував проведення всенародного опитування.

Громадянам України запропонують дати відповідь на п’ять важливих запитань, зміст яких наразі невідомий.

У Комітеті виборців України заявили, що опитувань виборців 25 жовтня не відповідає нормам Виборчого кодексу України.