Статистика коронавірусу в Україні на 14 жовтня свідчить про 276 177 хворих. За добу вірус Covid-19 підтвердили у 5 590 людей.
Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 229 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 107.
Водночас повністю одужало вже 118 699 пацієнтів, за добу – ще 2 137 українців.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 7845 (+119)
- Волинська обл — 10140 (+185)
- Дніпропетровська обл — 9614 (+342)
- Донецька обл — 6247 (+286)
- Житомирська обл — 8861 (+200)
- Закарпатська обл — 11169 (+127)
- Запорізька обл — 5900 (+138)
- Івано-Франківська обл — 15765 (+185)
- Кіровоградська обл — 1396 (+41)
- м. Київ — 28512 (+422)
- Київська обл — 11751 (+226)
- Львівська обл — 23474 (+345)
- Луганська обл — 2015 (+98)
- Миколаївська обл — 5052 (+185)
- Одеська обл — 17349 (+302)
- Полтавська обл — 5093 (+187)
- Рівненська обл — 15026 (+158)
- Сумська обл — 7712 (+227)
- Тернопільська обл — 16478 (+228)
- Харківська обл — 26262 (+637)
- Херсонська обл — 2112 (+88)
- Хмельницька обл — 9491 (+261)
- Чернівецька обл — 16828 (+179)
- Черкаська обл — 6047 (+198)
- Чернігівська обл — 6038 (+226)
Коронавірус 13 жовтня
Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.
Найбільше випадків виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.