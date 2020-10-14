Статистика коронавірусу в Україні на 14 жовтня свідчить про 276 177 хворих. За добу вірус Covid-19 підтвердили у 5 590 людей.

Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 229 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 107.

Водночас повністю одужало вже 118 699 пацієнтів, за добу – ще 2 137 українців.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 7845 (+119)

Волинська обл — 10140 (+185)

Дніпропетровська обл — 9614 (+342)

Донецька обл — 6247 (+286)

Житомирська обл — 8861 (+200)

Закарпатська обл — 11169 (+127)

Запорізька обл — 5900 (+138)

Івано-Франківська обл — 15765 (+185)

Кіровоградська обл — 1396 (+41)

м. Київ — 28512 (+422)

Київська обл — 11751 (+226)

Львівська обл — 23474 (+345)

Луганська обл — 2015 (+98)

Миколаївська обл — 5052 (+185)

Одеська обл — 17349 (+302)

Полтавська обл — 5093 (+187)

Рівненська обл — 15026 (+158)

Сумська обл — 7712 (+227)

Тернопільська обл — 16478 (+228)

Харківська обл — 26262 (+637)

Херсонська обл — 2112 (+88)

Хмельницька обл — 9491 (+261)

Чернівецька обл — 16828 (+179)

Черкаська обл — 6047 (+198)

Чернігівська обл — 6038 (+226)

Коронавірус 13 жовтня

Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.

Найбільше випадків виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.