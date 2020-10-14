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Факти / Україна

5 590 за добу: приріст коронавірусу в Україні тримається на високому рівні

Статистика коронавірусу в Україні на 14 жовтня свідчить про 276 177 хворих. За добу вірус Covid-19 підтвердили у 5 590 людей.

Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 229 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 107.

Водночас повністю одужало вже 118 699 пацієнтів, за добу – ще 2 137 українців.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 7845 (+119)
  • Волинська обл — 10140 (+185)
  • Дніпропетровська обл — 9614 (+342)
  • Донецька обл — 6247 (+286)
  • Житомирська обл — 8861 (+200)
  • Закарпатська обл — 11169 (+127)
  • Запорізька обл — 5900 (+138)
  • Івано-Франківська обл — 15765 (+185)
  • Кіровоградська обл — 1396 (+41)
  • м. Київ — 28512 (+422)
  • Київська обл — 11751 (+226)
  • Львівська обл — 23474 (+345)
  • Луганська обл — 2015 (+98)
  • Миколаївська обл — 5052 (+185)
  • Одеська обл — 17349 (+302)
  • Полтавська обл — 5093 (+187)
  • Рівненська обл — 15026 (+158)
  • Сумська обл — 7712 (+227)
  • Тернопільська обл — 16478 (+228)
  • Харківська обл — 26262 (+637)
  • Херсонська обл — 2112 (+88)
  • Хмельницька обл — 9491 (+261)
  • Чернівецька обл — 16828 (+179)
  • Черкаська обл — 6047 (+198)
  • Чернігівська обл — 6038 (+226)

Коронавірус 13 жовтня

Станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 270 587 випадків коронавірусної хвороби. За добу підтвердили ще 5 133 випадки.

Найбільше випадків виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.

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