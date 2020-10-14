Українського посла Ігоря Кизима викликали 14 жовтня в МЗС Білорусі, щоб вручити ноту з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.

Про це повідомляє білоруське зовнішньополітичне відомство.

Цей документ в Мінську називають “недружнім і дискримінаційним”, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі та підриває довіру в двосторонніх відносинах.

Читайте: Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі – МЗС

– У зв’язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов’язань у відносинах з Білоруссю, – йдеться в заяві.

Водночас итам готові до відповідних заходів щодо захисту національних інтересів у разі виправданою необхідності.

Указ Зеленського

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо спрощення отримання посвідки на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Білорусі, а також для членів їхніх сімей.

Цей документ має сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих IT-фахівців та інноваторів.

Джерело: МЗС Білорусі