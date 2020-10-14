PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Білорусь вручила Україні ноту – реакція на указ Зеленського щодо IT-фахівців

Українського посла Ігоря Кизима викликали 14 жовтня в МЗС Білорусі, щоб вручити ноту з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.

Про це повідомляє білоруське зовнішньополітичне відомство.

Цей документ в Мінську називають “недружнім і дискримінаційним”, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі та підриває довіру в двосторонніх відносинах.

Читайте: Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі – МЗС

– У зв’язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов’язань у відносинах з Білоруссю, – йдеться в заяві.

Водночас итам готові до відповідних заходів щодо захисту національних інтересів у разі виправданою необхідності.

Указ Зеленського

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо спрощення отримання посвідки на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Білорусі, а також для членів їхніх сімей.

Цей документ має сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих IT-фахівців та інноваторів.

Джерело: МЗС Білорусі

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка