Українського посла Ігоря Кизима викликали 14 жовтня в МЗС Білорусі, щоб вручити ноту з приводу указу президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.
Про це повідомляє білоруське зовнішньополітичне відомство.
Цей документ в Мінську називають “недружнім і дискримінаційним”, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі та підриває довіру в двосторонніх відносинах.
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– У зв’язку з цим українській стороні настійно рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов’язань у відносинах з Білоруссю, – йдеться в заяві.
Водночас итам готові до відповідних заходів щодо захисту національних інтересів у разі виправданою необхідності.
Указ Зеленського
4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо спрощення отримання посвідки на проживання в Україні для підприємців і висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Білорусі, а також для членів їхніх сімей.
Цей документ має сприяти розвитку інвестиційного потенціалу України, залучити висококваліфікованих IT-фахівців та інноваторів.
Джерело: МЗС Білорусі