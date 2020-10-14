День захисника України: привітання у СМС

14 жовтня святкують День захисника України. Свято було засновано п’ятим президентом України Петром Порошенком у 2014 році.
СМС-привітання з Днем захисника України 14 жовтня, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Ідея – підтримка українських військовослужбовців та декомунізація України. Дата обрана спеціально, адже це – День славного українського козацтва, а православні християни святкують Покрову Пресвятої Богородиці, яка є символом захисту України від ворогів. Також 14 жовтня 1942 року було створено Українську повстанську армію.
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Причиною перенесення свята з 23 лютого стала війна із Російською Федерацією.
СМС-привітання з Днем захисника України:
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З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе
Буде хай над головою,
І красою степовою
Любувався, щоб завжди,
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхав ворог.
Будь мужнім і будь достойним
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
***
Що вміє справжній чоловік?
Свою родину поважає,
Для жінки – кращий він за всіх,
Бо щиро він її кохає.
Він – гарний батько! Справжній друг!
Таким назавжди залишайся!
Збирай своїх знайомих круг
Та святкувати знов збирайся!
***
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим, що життя
Не шкодують віддати –
Низький вам уклін
І велика подяка!
***
Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без пушки, шаблі і коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!
***
Тебе сьогодні ми вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і ніжної ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемоги легкої в боротьбі –
Хай все це дістанеться тобі!
***
Позитивного настрою
І великих перемог!
Не здавайся ти без бою,
Хай тобі поможе Бог!
***
З Днем захисника вітаємо!
Від біди сім’ю оберігай,
Та не забувай, що ми ще маємо,
Наш прекрасний український край!
***
Тебе, мій захисник, вітаю!
І від душі тобі бажаю
Кохання, радості, добра.
А нам – безхмарного життя!
***
Ти – чоловік! Для нас – опора!
Ти наш сімейний захисник!
Сьогодні, завтра і учора
Коханий нами рятівник!
***