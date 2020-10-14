День захисника України: привітання у СМС

14 жовтня святкують День захисника України. Свято було засновано п’ятим президентом України Петром Порошенком у 2014 році.

СМС-привітання з Днем захисника України 14 жовтня, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Ідея – підтримка українських військовослужбовців та декомунізація України. Дата обрана спеціально, адже це – День славного українського козацтва, а православні християни святкують Покрову Пресвятої Богородиці, яка є символом захисту України від ворогів. Також 14 жовтня 1942 року було створено Українську повстанську армію.

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Причиною перенесення свята з 23 лютого стала війна із Російською Федерацією.

СМС-привітання з Днем захисника України:

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе

Буде хай над головою,

І красою степовою

Любувався, щоб завжди,

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужнім і будь достойним

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Що вміє справжній чоловік?

Свою родину поважає,

Для жінки – кращий він за всіх,

Бо щиро він її кохає.

Він – гарний батько! Справжній друг!

Таким назавжди залишайся!

Збирай своїх знайомих круг

Та святкувати знов збирайся!

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим, що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін

І велика подяка!

***

Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без пушки, шаблі і коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

***

Тебе сьогодні ми вітаєм,

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і ніжної ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемоги легкої в боротьбі –

Хай все це дістанеться тобі!

***

Позитивного настрою

І великих перемог!

Не здавайся ти без бою,

Хай тобі поможе Бог!

***

З Днем захисника вітаємо!

Від біди сім’ю оберігай,

Та не забувай, що ми ще маємо,

Наш прекрасний український край!

***

Тебе, мій захисник, вітаю!

І від душі тобі бажаю

Кохання, радості, добра.

А нам – безхмарного життя!

***

Ти – чоловік! Для нас – опора!

Ти наш сімейний захисник!

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***