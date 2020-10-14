Додаткові госпіталі для хворих на коронавірус розгортатимуть, коли державні лікарні будуть переповнені.

Про це заявив у коментарі Фактах ICTV голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

– Якщо буде завантаженість лікарень більш як на 80%, будуть відкриватися додаткові шпиталі. Треба готуватися до гіршого, щоб його не було, – наголосив він.

За його словами, вже зараз робиться усе для того, щоб такий шпиталь можна розгорнути за три-чотири дні.

– Плануються такі шпиталі передусім у Києві, Одесі та Маріуполі, а потім уже в інших великих містах та обласних центрах. Нині збирається інформація, де це може бути, – уточнив він.

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Радуцький також пояснив, чому Палац спорту у Києві розглядається як можливе місце для шпиталю, назвавши кілька вимог до будівель.

– Наявність потужного електричного струму, добра вентиляція приміщення, там мають бути приміщення для персоналу, а також для сортування хворих, – наголосив політик.

Але найголовніша вимога, якій не відповідають, наприклад, санаторії – це відсутність перегородок у приміщенні на 500 ліжок, де хворим треба роздавати кисень.

– У будівлі, яка вже має перегородки, це дуже важко зробити. На це може піти 1-1,5 місяці. А у Палаці спорту кисневе обладнання можна розгорнути за два-три дні, – наголосив Радуцький, зазначивши, що саме тому розглядають заклади культури, спортивні та виставкові зали.

Для цих приміщень закуплять функціональні ліжка, кисневе та реанімаційне обладнання, кисневі концентратори. І все це не пропаде після закінчення епідемії, адже, навіть якщо не буде потреби у шпиталях, усе передадуть лікарням, запевнив голова парламентського комітету.

– Інша проблема – де взяти персонал для цих шпиталів, оскільки його не вистачає навіть у лікарнях. Один зі шляхів її вирішення – перекваліфікації лікарів, щоб вони могли надавати допомогу хворим на коронавірус. Будемо долучати волонтерів, розмовляли з МВС, в якому теж є медперсонал, та лікарів Укрзалізниці, – розповів Радуцький.

Водночас він наголосив, що нині про локдаун не йдеться, і поки готується третя черга лікарень для хворих на Covid-19.

Додаткові госпіталі через Covid-19

На нараді у президента в неділю, 11 жовтня, ухвалено рішення про розгортання у Києві, Одесі та Маріуполі додаткових великих госпіталів для хворих на коронавірусів на випадок перевантаження медичних установ першої та другої хвилі.

Уже зараз в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для пацієнтів з коронавірусом заповнені майже на 70%.

Найбільш завантажені лікарні у Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.

У Києві показник завантаженості складає 70,9%.