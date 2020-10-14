Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 28 512 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 518 людей, за добу – 21 киянина.
Одужали за минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.
Захворіли:
- 236 жінок віком від 18 до 89 років
- 153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв
- 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 16 медиків.
Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61. Та в Дарницькому районі – 59 випадків.
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Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.