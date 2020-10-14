Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

14 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 28 512 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 518 людей, за добу – 21 киянина.

Одужали за минулу добу 268 людей. Усього коронавірус подолали 10 299 мешканців Києва.

Захворіли:

236 жінок віком від 18 до 89 років

153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв

14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 16 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 78 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61. Та в Дарницькому районі – 59 випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: