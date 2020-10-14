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Факти / Україна

Помер український філолог Олександр Пономарів

У віці 84 років помер український філолог, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів.

Олександр Пономарів помер

Про це написав народний депутат та випускник факультету журналістики КНУ Микола Княжицький.

– Сьогодні на Покрови помер Олександр Данилович Пономарів, видатний мовознавець і викладач. Олександр Данилович викладав у мене українську мову.

Вічная пам’ять і співчуття близьким, – написав Княжицький.

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Похорони Олександра Пономарева відбудуться у суботу, 17 жовтня. Саме цього дня йому мало виповнитись 85 років.

Що відомо про Олександра Пономаріва

Олександр Пономарів був професором кафедри мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

За його авторством видано понад 250 наукових робіт зі стилістики та культури української мови. Професор також вів блог для BBC Україна, в якому відповідав на запитання читачів щодо тонкощів української мови.

Профессор входив до комісії, яка розробила нові правила українського правопису.

Є членом Спілки письменників України та Спілки журналістів України.

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