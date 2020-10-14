На 31 році життя помер український кліпмейкер та режисер Дмитро Маніфест.

Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Дмитро був засновником відеопродакшну повного циклу Manifest Production та працював над кліпами популярних зірок, серед них – Світлана Тарабарова, Оля Полякова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, Антитіла.

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Також Дмитро Маніфест знімав серіал Великі вуйки.

Низка українських зірок висловила свою скорботу та співчуття.

Ти був прекрасним другом.

Творчим, цілеспрямованим, відданим своїй справі.

Ти не боявся труднощів і брався за… Опубликовано Antytila / Антитіла Вторник, 13 октября 2020 г.

Помер фотограф Віктор Марущенко