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Факти / Україна

Помер відомий кліпмейкер Дмитро Маніфест

На 31 році життя помер український кліпмейкер та режисер Дмитро Маніфест. 

Причиною смерті стало онкологічне захворювання. 

Дмитро був засновником відеопродакшну повного циклу Manifest Production та працював над кліпами популярних зірок, серед них – Світлана Тарабарова, Оля Полякова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, Антитіла.

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Також Дмитро Маніфест знімав серіал Великі вуйки.

Низка українських зірок висловила свою скорботу та співчуття.

Ти був прекрасним другом.
Творчим, цілеспрямованим, відданим своїй справі.
Ти не боявся труднощів і брався за…

Опубликовано Antytila / Антитіла Вторник, 13 октября 2020 г.

Помер фотограф Віктор Марущенко

Після тяжкої хвороби у віці 74 років помер Віктор Марущенко – український фотограф, засновник і директор власної школи фотографії.

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