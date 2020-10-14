У Батьківщині заявили про необхідність створення антикризового штабу для боротьби з коронавірусом

Центральна влада провалила питання боротьби з пандемією. Саме тому необхідно створити Штаб боротьби з коронавірусом, який офіційно очолить президент.

Про це під час брифінгу заявила кандидат у депутати до Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак.

— Що стосується створення штабу по боротьбі з коронавірусом на чолі з президентом – це не просто актуально, це мега-актуально. Мова насамперед йде про ефективний розподіл фонду коштів по боротьбі з пандемією, – заявила кандидат.

Шлапак презентувала план дій Батьківщини щодо термінового вирішення складної ситуації із збільшенням хворих у Києві та Україні.

— По-перше, відкриття гарячої лінії. Зокрема, гарячі лінії мають бути відкриті на місцевому рівні. В Києві це надзвичайно актуально, так як тут працюють не лише комунальні медичні заклади, а й державної форми власності. 70% всього медичного приватного сектору знаходиться в столиці, – підкреслила вона.

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Також Шлапак зазначила, що в столиці необхідно створити єдиний медичний простір для організації якісної медичної допомоги киянам.

— Але без рішення уряду це зробити не можливо. Всі медичні заклади незалежно від форми власності повинні надавати якісну медичну допомогу киянам. Ми сьогодні фіксуємо масове звільнення медичних працівників в Україні. Вирішити це питання можливо лише заплативши достатньо коштів медикам за їх роботу, – додала Шлапак.

Раніше в Батьківщині закликали забезпечити гідні умови праці медикам столиці.