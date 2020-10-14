У столичному парку Шевченка зібралося кілька сотень представників націоналістів та ветеранів на щорічну ходу на честь Дня захисника України.

Вони планують вирушити колонами центром міста до офісу президента.

Під ОП вимагатимуть, аби президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про колаборантів.



















У столичному парку проходить хода на честь Дня захисника України / 5 фотографий

День захисника України

Марш захисників України також називають Альтернативним парадом.

Щороку марш проводять на День захисника України, в якому беруть участь українські військові та ветерани російсько-української війни, родини полеглих захисників та Героїв Небесної Сотні. Вперше марш відбувся 24 серпня 2019 року на День Незалежності у Києві.

Також на Хрещатику відкрили виставку до Дня захисника України.