Володимир Зеленський виступив з промовою до Дня захисника України.
Свою промову глава держави виголосив на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
– Сьогодні ми всі вклоняємося нашим воїнам за мирне небо та спокійний сон в українських містах і селах.
Погодьтеся, ми дуже швидко звикаємо до хорошого, сприймаємо це як звичний стан речей. Та не маємо забувати: коли ми вечеряємо у ресторані, їдемо з друзями на пікнік, граємося зі своїми дітьми, розважаємось, подорожуємо, одним словом – живемо, є ті, хто зі зброєю в руках і вдень, і вночі, і в спеку, і в мороз боронить нашу Батьківщину. Щоб усі ми могли жити звичайним життям, а Україна мала самостійність і незалежність.
Володимир Зеленський закликав ніколи не забувати про це і дякувати нашим захисникам щодня.
У День захисника України президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.