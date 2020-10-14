Володимир Зеленський виступив з промовою до Дня захисника України.

Свою промову глава держави виголосив на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

– Сьогодні ми всі вклоняємося нашим воїнам за мирне небо та спокійний сон в українських містах і селах.

Погодьтеся, ми дуже швидко звикаємо до хорошого, сприймаємо це як звичний стан речей. Та не маємо забувати: коли ми вечеряємо у ресторані, їдемо з друзями на пікнік, граємося зі своїми дітьми, розважаємось, подорожуємо, одним словом – живемо, є ті, хто зі зброєю в руках і вдень, і вночі, і в спеку, і в мороз боронить нашу Батьківщину. Щоб усі ми могли жити звичайним життям, а Україна мала самостійність і незалежність.