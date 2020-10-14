Карантин в Україні – головні новини 14 жовтня 2020

Станом на 14 жовтня ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується. Ранкова статистика свідчить про 276 177 хворих. За добу вірус Covid-19 підтвердили у 5 590 людей.

Усього за час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 229 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 107.

Водночас повністю одужало вже 118 699 пацієнтів, за добу – ще 2 137 українців.

Найскладніша ситуація у Києві та Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях.

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Так, 14 жовтня у Києві зафіксували 422 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 28 512 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 91, в Оболонському — 61. Та в Дарницькому районі – 59 випадків.

У Збройних силах України на Covid-19 хворіють 914 осіб, за минулу добу зареєстрували 71 новий випадок інфікування.

Коли закінчиться карантин

На засіданні Кабміну 13 жовтня дію карантинних обмежень в Україні вирішили продовжити до 31 грудня. Рішення ухвалили через стрімке погіршення епідситуації в Україні – у жовтні почали фіксувати понад 5 тис. нових випадків хвороби.

Уряд затвердив деякі нововведення, зокрема він обмежив кількість людей, які можуть брати участь у масових заходах під час карантину.