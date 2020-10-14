Компанія Брацлав, Барський машинобудівний завод і Рубіжанський картонний комбінат виключені зі списку санкцій РФ проти України.

З пропозицією російського прем’єра Михайла Мішустіна допустити на свій ринок ці підприємства погодився президент РФ Володимир Путін.

За словами Мишустина, йдеться про підприємства, які були орієнтовані на експорт, і зараз проти них діють дзеркальні обмеження, введені РФ після санкцій України.

Путін назвав цей крок “жестом доброї волі” з боку Росії.

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Санкції РФ проти України

1 листопада 2018 року Росія ввела санкції проти України, зокрема щодо 322 громадян і 68 компаній.

До нього потрапили судді, депутати, бізнесмени, керівники центральних органів виконавчої влади.

Між іншим, у понеділок, 12 жовтня, Європейський Союз офіційно продовжив дію санкцій за застосування хімічної зброї, зокрема й у справі замаху на Сергія та Юлію Скрипалів.