20 тис. смертей і до 11 тис. нових випадків за добу – прогноз KSE щодо Covid-19 в Україні

В Україні до кінця 2020 року кількість смертей від коронавірусу може досягти 20 тис., а кількість нових виявлених випадків за добу може становити 10-11 тис.

Такий прогноз озвучили в Київській школі економіки (KSE).

– Ми оновили сценарії поширення захворюваності. Якщо подивитися на жовтий сценарій, за яким коронавірус поширюється в Україні, то до кінця року загальна кількість смертей в Україні досягне 20 тис., – повідомив керівник ключових проектів Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час презентації.

Однак він зазначив, що обмеження, затверджені урядом 13 жовтня, повинні позитивно вплинути на скорочення кількості смертей.

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Також Юрій Ганиченко додав, що критичне навантаження на систему охорони здоров’я може бути вже на початку листопада. Тоді, за розрахунками фахівців, може бути зайнято 92% місць у реанімації.

Наразі в Україні зайнято майже 40% ліжок для хворих на Covid-19. У лікарнях перебуває 20 475 пацієнтів і ця кількість збільшується.

Ситуація з Covid-19 в Україні не поліпшується. За минулу добу захворіли ще 5 062 людини, від початку пандемії – 281 239. За час пандемії вірус забрав життя 5 302 громадян.