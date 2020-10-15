15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 українців. Добовий приріст – 5 062 нових випадки Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 5 302 громадян країни, за день – 73.

Одужати вдалося 119 650 пацієнтам, за добу – 951.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

В Україні провели понад 2,6 млн тестів методом ПЛР.

Найгірша ситуація з коронавірусом у Харківській (26 913 випадків), Львівській (23 806 випадків) та Одеській (17 511 випадків) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 7 941 випадок;

Волинська область – 10 320 випадків;

Дніпропетровська область – 9 834 випадки;

Донецька область – 6 491 випадок;

Житомирська область – 9 130 випадків;

Закарпатська область – 11 305 випадків;

Запорізька область – 6 012 випадків;

Івано-Франківська область – 15 955 випадків;

Кіровоградська область – 1 440 випадків;

Київська область – 11 978 випадків;

Львівська область – 23 806 випадків;

Луганська область – 2 125 випадків;

Миколаївська область – 5 207 випадків;

Одеська область – 17 511 випадків;

Полтавська область – 5 226 випадків;

Рівненська область – 15 186 випадків;

Сумська область – 7 983 випадки;

Тернопільська область – 16 700 випадків;

Харківська область – 26 913 випадків;

Херсонська область – 2 195 випадків;

Хмельницька область – 9 684 випадки;

Чернівецька область – 17 004 випадки;

Черкаська область – 6 157 випадків;

Чернігівська область – 6 179 випадків.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 14 жовтня, в країні підтвердили 276 177 випадків захворювання.

За добу – 5 590 українців захворіло на Covid-19.

За час пандемії померло від вірусу 5 229 осіб, одужати вдалося 118 699 пацієнтам.