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Факти / Україна

5 062 нових випадки – ситуація з Covid-19 в Україні не поліпшується

15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 українців. Добовий приріст – 5 062 нових випадки Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 5 302 громадян країни, за день – 73.

Одужати вдалося 119 650 пацієнтам, за добу – 951.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

В Україні провели понад 2,6 млн тестів методом ПЛР.

Найгірша ситуація з коронавірусом у Харківській (26 913 випадків), Львівській (23 806 випадків) та Одеській (17 511 випадків) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 7 941 випадок;
  • Волинська область – 10 320 випадків;
  • Дніпропетровська область – 9 834 випадки;
  • Донецька область – 6 491 випадок;
  • Житомирська область – 9 130 випадків;
  • Закарпатська область – 11 305 випадків;
  • Запорізька область – 6 012 випадків;
  • Івано-Франківська область – 15 955 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 440 випадків;
  • Київська область – 11 978 випадків;
  • Львівська область – 23 806 випадків;
  • Луганська область – 2 125 випадків;
  • Миколаївська область – 5 207 випадків;
  • Одеська область – 17 511 випадків;
  • Полтавська область – 5 226 випадків;
  • Рівненська область – 15 186 випадків;
  • Сумська область – 7 983 випадки;
  • Тернопільська область – 16 700 випадків;
  • Харківська область – 26 913 випадків;
  • Херсонська область – 2 195 випадків;
  • Хмельницька область – 9 684 випадки;
  • Чернівецька область – 17 004 випадки;
  • Черкаська область – 6 157 випадків;
  • Чернігівська область – 6 179 випадків.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 14 жовтня, в країні підтвердили 276 177 випадків захворювання.

За добу – 5 590 українців захворіло на Covid-19.

За час пандемії померло від вірусу 5 229 осіб, одужати вдалося 118 699 пацієнтам.

Фото: Dreamstime

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