15 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 281 239 українців. Добовий приріст – 5 062 нових випадки Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 5 302 громадян країни, за день – 73.
Одужати вдалося 119 650 пацієнтам, за добу – 951.
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В Україні провели понад 2,6 млн тестів методом ПЛР.
Найгірша ситуація з коронавірусом у Харківській (26 913 випадків), Львівській (23 806 випадків) та Одеській (17 511 випадків) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 7 941 випадок;
- Волинська область – 10 320 випадків;
- Дніпропетровська область – 9 834 випадки;
- Донецька область – 6 491 випадок;
- Житомирська область – 9 130 випадків;
- Закарпатська область – 11 305 випадків;
- Запорізька область – 6 012 випадків;
- Івано-Франківська область – 15 955 випадків;
- Кіровоградська область – 1 440 випадків;
- Київська область – 11 978 випадків;
- Львівська область – 23 806 випадків;
- Луганська область – 2 125 випадків;
- Миколаївська область – 5 207 випадків;
- Одеська область – 17 511 випадків;
- Полтавська область – 5 226 випадків;
- Рівненська область – 15 186 випадків;
- Сумська область – 7 983 випадки;
- Тернопільська область – 16 700 випадків;
- Харківська область – 26 913 випадків;
- Херсонська область – 2 195 випадків;
- Хмельницька область – 9 684 випадки;
- Чернівецька область – 17 004 випадки;
- Черкаська область – 6 157 випадків;
- Чернігівська область – 6 179 випадків.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 14 жовтня, в країні підтвердили 276 177 випадків захворювання.
За добу – 5 590 українців захворіло на Covid-19.
За час пандемії померло від вірусу 5 229 осіб, одужати вдалося 118 699 пацієнтам.