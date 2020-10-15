Офіс президента пояснив, про що йдеться у другому запитанні президента до народу стосовно вільної економічної зони.
– Створення на Донбасі, на вільній частині, спеціальних економічних умов суттєво вплине на темпи та концепції дієвої реінтеграції. Звісно, якщо це підтримають українці, – зазначають в ОП.
Там запевняють, що у змісті питання йдеться про концепцію регіональної економіки, яка “зшиє” регіон, робить його привабливим для бізнесу та системно відновлює інфраструктуру.
– Зрозуміло – і на цьому ще раз наголосимо – спочатку все відбуватиметься на підконтрольній Українській державі території. Ці райони наразі переживають значний негативний вплив від війни, що розгорнулася поруч.
Прискорений економічний розвиток з підконтрольного боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну.
У роз’яснені йдеться, що вільна економічна зона залучить світові інвестиції, що стане опорою у протидії окупаційній силі.
– Спеціальний щонайлояльніший підхід до оподаткування, принципово найкомфортніші умови державного нагляду за бізнес-діяльністю – це може суттєво допомогти українському Донбасу. Спочатку вільному, а потім і звільненому, – наголошують в ОП.
Вранці 15 жовтня Володимир Зеленський озвучив друге запитання всенародного опитування, запитавши у громадян, чи підтримують вони створення вільної економічної зони на Донбасі?
Чи потрібне створення на Донбасі вільної економічної зони?
Перше запитання звучить так: чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?
Про свою ініціативу проведення всенародного опитування президент оголосив 13 жовтня, зазначивши, що окрім бюлетеня українці отримають листок із п’ятьма запитаннями.