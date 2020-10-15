Президент України Володимир Зеленський представив нову голову Чернігівської обласної державної адміністрації – Анну Коваленко. Раніше вона працювала заступником керівника Офісу президента.

Про це він повідомив на земельному форумі Земля – народу в Чернігівській області 15 жовтня.

– Я хочу представити нового голову Чернігівської ОДА. Вона буде єдиною жінкою, яка очолюватиме область. Я впевнений, що надалі все більше жінок ставатимуть головами обласних адміністрацій. Це дійсно важливо, – наголосив президент.

Читайте: Зеленський озвучив друге запитання всенародного опитування

Анна Коваленко – колишня активістка Майдану, командир 39 сотні Самооборони Майдану, екс-радник трьох міністрів оборони та міністра інформаційної політики Юрія Стеця. Була обрана народним депутатом від партії Слуга народу. З 2019 року працювала заступником керівника Офісу президента.

У квітні 2020 року Анну Коваленко було звільнено з посади та призначено заступником міністра розвитку громад та територій.

Андрій Прокопенко подав у відставку

12 вересня екс-голова Чернігівської обласної держадміністрації Андрій Прокопенко подав заяву про відставку через позбавлення впливу на кадрову політику.

За його словами, основна причина – він фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. А голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону.