Хомчак розповів, коли Україна скасує строкову службу

У довгостроковій перспективі в Україні має бути вибудована така система, щоб кожен громадянин міг у разі потреби захистити свій дім і свою країну, після цього держава зможе повністю відмовитися від призову на строкову службу.

Про це завив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в ефірі одного з телеканалів.

– Чи планує армія взагалі відмовлятися від призову – ви знаєте, у нас є в перспективі таке бачення. Але це може бути тільки тоді, коли в нас буде система підготовки резерву. Якщо ми створимо таку систему роботи, щоб кожен біля свого дому був мінімально готовий захистити його, – заявив Хомчка.

За словами Хомчака, громадяни мають навчитися надавати собі та навколишнім першу медичну допомогу в разі потреби, що має допомогти рятувати життя.

Читайте: Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Головнокомандувач ЗСУ визнав, створення такої системи займе не один рік, але вже зараз у Збройних силах є розуміння, якою така система має бути.

– Такі системи потребують фінансування, підготовки кадрів, починаючи від звичайних цивільних громадян і до голів громад та вищого керівництва держави. Коли така система запрацює, тоді ми зможемо говорити про скасування строкової служби, адже в ній більше не буде необхідності, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що цього року було зменшено кількість призовників, зараз армія укомплектована повністю і ЗСУ вже ставить питання не просто укомплектувати ряди контрактниками, а перейти на якісно новий рівень.