Перша партія препарату Ремдесивір поступить в Україну до кінця наступного тижня.

Міністерство охорони здоров’я отримає 18 тисяч доз, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Держава закуповує Ремдесивір для 28 тис. пацієнтів.

Читайте: Це було неймовірно: Трамп назвав препарат, який врятував його від Covid-19

Уряд виділив додаткові кошти для закупівлі вакцин від грипу та пневмококової інфекції для медиків, працівників освіти, поліцейських та прикордонників.

– Загальна кількість доз, яку ми закуповуємо 1,4 млн. В нас вже є підтвердження близько 100 тис. доз, ще чекаємо 160 тис. Це за бюджетні кошти, щоб ми могли лікувати групи ризику, – сказав глава МОЗ.

Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір знижує смертність і скорочує час до одужання у пацієнтів, хворих на коронавірус.

У дослідженні вчених з США взяли участь понад 1 062 пацієнти з ознаками інфекції нижніх дихальних шляхів. Всі, хто отримував препарат, почали почуватися краще і одужали швидше.