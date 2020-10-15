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Факти / Україна / Суспільство

Коли Україна отримає препарат Ремдесивір від Covid-19 – відповідь МОЗ

Перша партія препарату Ремдесивір поступить в Україну до кінця наступного тижня.

Міністерство охорони здоров’я отримає 18 тисяч доз, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Держава закуповує Ремдесивір для 28 тис. пацієнтів.

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Уряд виділив додаткові кошти для закупівлі вакцин від грипу та пневмококової інфекції для медиків, працівників освіти, поліцейських та прикордонників.

– Загальна кількість доз, яку ми закуповуємо 1,4 млн. В нас вже є підтвердження близько 100 тис. доз, ще чекаємо 160 тис. Це за бюджетні кошти, щоб ми могли лікувати групи ризику, – сказав глава МОЗ.

Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір знижує смертність і скорочує час до одужання у пацієнтів, хворих на коронавірус.

У дослідженні вчених з США взяли участь понад 1 062 пацієнти з ознаками інфекції нижніх дихальних шляхів. Всі, хто отримував препарат, почали почуватися краще і одужали швидше.

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