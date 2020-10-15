Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

15 жовтня у Києві зафіксували 445 нових випадки зараження Covid-19.
Загалом у столиці 28 957 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
За час пандемії вірус забрав життя 535 людей, за добу – 17 киян.
Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.
Захворіли:
- 252 жінки віком від 18 до 89 років;
- 159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.
Захворіли також 16 медиків.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.