Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

15 жовтня у Києві зафіксували 445 нових випадки зараження Covid-19.

Загалом у столиці 28 957 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 535 людей, за добу – 17 киян.

Одужали за минулу добу 57 людей. Усього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.

Захворіли:

252 жінки віком від 18 до 89 років;

159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.

Захворіли також 16 медиків.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: