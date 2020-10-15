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Факти / Україна / Суспільство

МОН затвердив правила вступу 2021

Міністерство освіти та науки затвердило умови прийому на здобуття вищої освіти на 2021 рік. Вступна кампанія запланована на липень.

Про відповідне рішення повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра Сергій Шкарлет.

– Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року.

Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді.

Вступ 2021 – МОН затвердив умови прийому

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На лікарські спеціальності Стоматологія, Медицина, Педіатрія для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів.

Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови.

У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.

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