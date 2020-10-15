Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо курсу гривні до долара за паритетом купівельної спроможності.

У 2020 році цей курс становить 27,33 грн/долар, обмінний курс – 27,20 грн/долар.

Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ Перспективи світової економіки.

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За даними МВФ, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) на одного українця у 2020 році в поточних цінах складе $3,425 тис., водночас, за паритетом купівельної спроможності – $12 710.

ВВП України у 2020 році в поточних цінах складе $142,25 млрд, а за паритетом купівельної спроможності $527,9 млрд.

Курс 15 жовтня

Національний банк України встановив на 15 жовтня курс долара до української гривні на рівні 28,31 грн/$.

Це означає, що національна валюта втратила 7 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.