На Донбасі бойовики п’ять разів відкривали вогонь з початку доби

У зоні бойових дій на Донбасі від початку 15 жовтня бойовики п’ять разів порушили режим тиші. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.

Обстріли зафіксували біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського.

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Вчора, 14 жовтня, у штабі зафіксували три порушення перемир’я бойовиками. Біля Водяного та Новомихайлівки вони використовували стрілецьку зброю. А поблизу Авдіївки — ручний протитанковий гранатомет і автоматичний станковий гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.