PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі бойовики п’ять разів відкривали вогонь з початку доби

У зоні бойових дій на Донбасі від початку 15 жовтня бойовики п’ять разів порушили режим тиші. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.

Обстріли зафіксували біля Авдіївки, Причепилівки та Новотошківського.

Читайте: Якщо я не зможу закінчити війну, потрібна інша людина – Зеленський

Вчора, 14 жовтня, у штабі зафіксували три порушення перемир’я бойовиками. Біля Водяного та Новомихайлівки вони використовували стрілецьку зброю. А поблизу Авдіївки — ручний протитанковий гранатомет і автоматичний станковий гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Жертви під час “перемир’я”

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка