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Факти / Україна / Суспільство

Опалювальний сезон у Львові розпочнеться 16 жовтня

Опалювальний сезон у Львові розпочнуть 16 жовтня.

Мер міста Андрій Садовий уже підписав відповідне розпорядження.

– 16 жовтня ми розпочинаємо планомірне подання тепла у всі будинки Львова. Весь житловий фонд завтра з ранку буде підключатися без проблем, – зазначив мер Львова.

За його словами, крім житлових будинків, тепло подадуть до комунальних закладів культури.

Що ж стосується шкіл, то початок опалювального сезону там відбудеться в інші терміни, оскільки незабаром школи підуть на канікули.

Читайте: Газ на опалювальний сезон: як обрати вигідний тариф та які ціни

Опалюваний сезон в Україні

Україна готова до опалювального сезону на 90%. На ТЕС та ТЕЦ стабільні запаси палива та газу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив головам ОДА, міністерствам та Нафтогазу негайно вирішити несправності на проблемних ТЕЦ.

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