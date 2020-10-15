За останню добу поліція України відкрила ще 12 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.

Правоохоронці зареєстрували 196 нових заяв.

Загалом з 5 вересня 2020 року в Україні зафіксували 4 690 таких повідомлень.

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Правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР щодо 346 кримінальних правопорушень.

Крім того, було складено 1 152 адміністративних протоколи.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори.

Цьогоріч українцям доведеться голосувати в умовах карантину та заповнювати бюлетені нового зразка.

Передвиборна кампанія в Україні відбувається не безе порушень, про що регулярно звітують представники правоохоронних органів.

Поліця створила чат-бот у Telegram, куди українці можуть повідомляти про будь-які порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.