За останню добу поліція України відкрила ще 12 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.
Правоохоронці зареєстрували 196 нових заяв.
Загалом з 5 вересня 2020 року в Україні зафіксували 4 690 таких повідомлень.
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Правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР щодо 346 кримінальних правопорушень.
Крім того, було складено 1 152 адміністративних протоколи.
Місцеві вибори в Україні
25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори.
Цьогоріч українцям доведеться голосувати в умовах карантину та заповнювати бюлетені нового зразка.
Передвиборна кампанія в Україні відбувається не безе порушень, про що регулярно звітують представники правоохоронних органів.
Поліця створила чат-бот у Telegram, куди українці можуть повідомляти про будь-які порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.