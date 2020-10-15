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Факти / Україна

Поліція відкрила ще 12 кримінальних справ за порушення виборчого процесу

За останню добу поліція України відкрила ще 12 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.

Правоохоронці зареєстрували 196 нових заяв.

Загалом з 5 вересня 2020 року в Україні зафіксували 4 690 таких повідомлень.

Читайте: Місцеві вибори в Україні – новини 

Правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР щодо 346 кримінальних правопорушень.

Кримінальні справи - вибори 2020

Крім того, було складено 1 152 адміністративних протоколи.

Адмінпротоколи - вибори 2020

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори.

Цьогоріч українцям доведеться голосувати в умовах карантину та заповнювати бюлетені нового зразка.

Передвиборна кампанія в Україні відбувається не безе порушень, про що регулярно звітують представники правоохоронних органів.

Поліця створила чат-бот у Telegram, куди українці можуть повідомляти про будь-які порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.

Джерело: Нацполіція

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